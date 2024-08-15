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15 августа 2024 в 13:09









Технологический гигант сокращает тысячи сотрудников

Глобальная технологическая компания Cisco сокращает сотрудников, чтобы сосредоточиться на быстро развивающихся областях, таких как искусственный интеллект. Фото: Reuters/Scanpix

Технологическая компания Cisco Systems (CSCO) в среду объявила, что в дальнейшем планирует сосредоточиться только на быстрорастущих направлениях и в связи с этим сократит около 7% сотрудников.

Cisco — глобальная технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продает высокотехнологичные услуги и продукты. Компания старается уменьшить свою зависимость от основного бизнеса по производству сетевого оборудования, который столкнулся с перебоями в поставках и снижением спроса после пандемии.