Технологический гигант сокращает тысячи сотрудников
Глобальная технологическая компания Cisco сокращает сотрудников, чтобы сосредоточиться на быстро развивающихся областях, таких как искусственный интеллект.Фото: Reuters/Scanpix
Технологическая компания Cisco Systems (CSCO) в среду объявила, что в дальнейшем планирует сосредоточиться только на быстрорастущих направлениях и в связи с этим сократит около 7% сотрудников.
Cisco — глобальная технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продает высокотехнологичные услуги и продукты. Компания старается уменьшить свою зависимость от основного бизнеса по производству сетевого оборудования, который столкнулся с перебоями в поставках и снижением спроса после пандемии.
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