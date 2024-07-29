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Хелена Рантанен

30 июля 2024 в 8:28









Банкротство на горизонте? Доходы OpenAI не покрывают расходы

Запуск модели ИИ GPT-4 привел к росту доходов OpenAI. Фото: Andre M. Chang

Ключевой игрок на рынке искусственного интеллекта, OpenAI, в 2024 году может уйти в убыток на 5 млрд долларов.

По данным издания The Information, производителю ChatGPT грозит банкротство. Согласно прогнозам, деньги у компании могут закончиться в течение следующих 12 месяцев.