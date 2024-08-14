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Райво Хейн

14 августа 2024 в 8:06









Райво Хейн: давайте объявим Эстонию крупнейшим экспериментом

«Представим себе, что Эстония – это то место, где будут установлены симуляторы колонии на Марсе, или где мы первыми сможем попробовать, могут ли люди фотосинтезировать при лунном свете», – пишет Райво Хейн. Фото: Liis Treimann

Представим себе, что мы объявим всю Эстонию крупнейшим экспериментом: «Эстония – международный безрисковый испытательный полигон». Пусть вес мир инвестирует сюда свои безумные идеи, которые не осмеливается опробовать в других местах, пишет предприниматель и инвестор Райво Хейн в ответ на опрос лидеров общественного мнения Äripäev.

Для выхода из экономического спада нам действительно нужно подкинуть немного больше дров в печь и начать смотреть на ситуацию иначе. Но что же это за вещь, которая сможет вновь запустить эстонскую экономику? Прежде всего давайте посмотрим, каковы наши сильные и слабые стороны, опасности и возможности.

Сильные стороны: Небольшая и гибкая экономика Эстонии, способная быстро адаптироваться. Наш ИТ-сектор силен, стартап-культура всемирно известна, и у нас много креативности. Это преимущества, которые мы должны использовать в полной мере, например, развивая технологический сектор и инвестируя в образование, поддерживающее инновации.

Слабые стороны: У нас небольшое население. Это означает, что нехватка рабочей силы является реальной проблемой. Также наша бюрократия иногда тормозит процессы, что увеличивает затраты на ведение бизнеса и снижает конкурентоспособность наших компаний. Наши политики – практически все популисты.

Опасности: Если мы продолжим действовать так же, как сейчас, то можем оказаться в ситуации, когда наша рабочая сила будет перегружена, а молодежь начнет покидать страну. Международные экономические кризисы также всегда являются опасностью, особенно когда наша экономика настолько открыта и зависит от экспорта.