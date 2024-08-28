    Началась подписка на государственные облигации Эстонии

    Подписка уже началась. Министр финансов Юрген Лиги пожимает руку руководителю Таллиннской биржи Каарелу Отсу.Фото: Andras Kralla

    Со среды жители Эстонии смогут подписаться на государственные облигации страны - впервые в истории местные розничные инвесторы смогут приобрести гособлигации Эстонии на сумму до 200 миллионов евро, которые будут выплачивать проценты раз в год по фиксированной ставке 3,3% годовых.

    В рамках программы внутренних облигаций Эстонии будет размещено два миллиона облигаций общим объемом 200 миллионов евро, сообщили Министерство финансов и Таллиннская биржа.
    Номинальная стоимость облигации - 100 евро. Срок погашения облигаций - 16 сентября 2026 года. Проценты будут выплачиваться один раз в год.
    Подписка на облигации начнется в 10 часов утра 28 августа и закончится в 16 часов 9 сентября, ее можно будет оформить через LHV, Swedbank, SEB и Luminor.
    Для подписки необходим счет ценных бумаг, который можно открыть в своем родном банке или у другого поставщика услуг. Для подписки на облигации компании или другому юридическому лицу необходим LEI код.
    Необходимая для подписки сумма денег должна быть на счету в момент подачи заявки на подписку и будет зарезервирована до момента распространения облигаций.
    При распределении облигаций государство будет отдавать предпочтение розничным инвесторам, но распределение между розничными и институциональными инвесторами не предопределено.
    Результаты подписки планируется обнародовать 11 сентября, торги на Балтийской бирже в основном списке Nasdaq Tallinn начнутся 17 сентября.
    Объем накоплений домохозяйств Эстонии на конец июля достиг рекордного уровня в 12,4 млрд евро, из которых 4,3 млрд евро приходится на срочные вклады.

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