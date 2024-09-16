Назад 16.09.24, 08:38 Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать Эта неделя принесет местным инвесторам несколько важных макроэкономических показателей из Европы, США и Японии. Кроме того, банк LHV опубликует последние данные о продажах и продолжат поступать новости о рынке облигаций.

В этот вторник LHV Group опубликует результаты своих продаж за август. Foto: Liis Treimann

Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.

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