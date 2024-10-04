Назад 04.10.24, 15:22 Падение процентных ставок заставило инвесторов массово вкладываться в малые компании Центральные банки снижают процентные ставки, и на этом фоне инвесторы ищут новые возможности. Акции многих ранее отвергнутых и обремененных долгами компаний снова набирают обороты.

Инвестор Теэви Пухм (слева), аналитик Enlight Research Рудольф Стенар Салуокс, стратег частного банкинга SEB Сандер Данил и экономический аналитик Кристо Ааб объясняют, в какие акции стоит инвестировать именно сейчас, когда начался цикл снижения процентных ставок. Foto: Рауль Меэ / Андрас Кралла / Андрес Хаабу / Мари Пукк / Shutterstock / коллаж Елена Ценно

Хотя сентябрь исторически был худшим месяцем для фондового рынка, этого нельзя сказать о нынешнем сентябре. Месяц начался неудачно, но агрессивное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США вдохнуло новую жизнь в индекс S&P 500, и за несколько недель индекс достиг нескольких новых пиков.

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