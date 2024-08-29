Биржа

Кармен Алас

30 августа 2024 в 3:00









Куда инвестировать 100, 1000 или 10 000 евро. «Балтийская биржа очень дешевая»

Стратег по частному банковскому обслуживанию Swedbank Тармо Танилас рекомендует Балтийскую биржу. Фото: Eiko Kink

Стратеги, аналитики и инвесторы сегодня бы вложили 100, 1000 или 10 000 евро в подешевевшую Балтийскую биржу. Действующие в Эстонии инвесторы же смотрят в сторону технологического сектора США.

Стратег по частному банковскому обслуживанию Swedbank Тармо Танилас сказал, что он бы вложил небольшие суммы в рынок акций Балтийских стран, так как здесь возможно инвестировать без комиссий за сделки. Танилас добавил, что настоящее время Балтийский рынок акций «фундаментально дешевый» и предлагает инвесторам выгодные условия для покупки.