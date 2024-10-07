Пять важнейших событий этой недели, о которых стоит знать
На этой неделе ожидаются результаты как с местной биржи, так и от крупнейших банков США. Кроме того, состоится долгожданная презентация роботакси Tesla в Лос-Анджелесе, а также будут опубликованы макроэкономические показатели США и Великобритании.
Наступает самое важное событие года для Tesla. Foto: IMAGO/Scanpix
Äripäev выбрал пять наиболее важных событий, которые могут повлиять как на отечественный фондовый рынок, так и на инвесторов еврозоны и США на этой неделе, и на освещении которых наше издание сосредоточится в ближайшие дни.