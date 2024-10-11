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  • 11.10.24, 10:00

На пути к успеху: инвестиционная конференция «Заставь деньги работать»

В этом году инвестиционная конференция «Заставь деньги работать» пройдет на выезде. Участников ожидает познавательная поездка по разным локациям, экскурсии, встреча с предпринимателями, руководителями биржевых и не только предприятий и инвесторами.
Конференция «Заставь деньги работать» будет проходить шестой год подряд
  • Конференция «Заставь деньги работать» будет проходить шестой год подряд Foto: Raul Mee
Всю субботу, 30 ноября, участники будут передвигаться на комфортабельном автобусе, где пройдет несколько презентаций, разбор биржевых предприятий, а также будут рассказаны невероятные истории и примеры из прошлого. В разных локациях Таллинна и окрестностях нас ожидает:
- Экономический обзор рынков от партнера Redgate Capital Валерии Кийск, а также история легендарного Saarinen maja, одного из первых коммерческих банков Эстонии: каким видели будущий Таллинн бизнесмены, чиновники и художники начала ХХ века - и как экономические и политические перемены корректировали эти планы.
- Встреча с членом правления и коммерческим директором Tallinna Sadam Маргусом Вихманом и экскурсия по грузовому порту Мууга, который вновь начал наращивать обороты. Худшее для предприятия позади?
- Традиционный прогноз рынков от трейдера Фуада Расулова: каким будет 2025 после выборов в США, какие тренды ждать на сырьевых рынках и что нас ждет после двух лет роста 2023-2024 годов?
- Аппетитный обед в модном скандинавском ресторане Hügge, где к нам присоединится предприниматель и инвестор Индрек Касела. Узнаем, каково быть руководителем биржевого предприятия и что в итоге случилось с PRFoods, как ангел-инвестор пережил банкротство Digital Sputnik и что сегодня у него в портфеле.
- Посещение картинной галереи, где арт-дилер Мария Шевченко расскажет и покажет, как формируется цена на современное искусство и от чего она зависит.
На протяжении всего маршрута нашим гидом и попутчиком будет исследователь истории эстонского бизнеса, гид, краевед и журналист ДВ Алексей Шишкин. Он расскажет о деловых людях и деловых схемах прошлого, архитектуре и устройстве эстонских предприятий и условиях, в которых приходилось выживать и зарабатывать бизнесменам разных эпох.
Полная программа и маршрут будут опубликованы в конце октября.
Конференция «Заставь деньги работать»
- Пройдет 30 ноября
- Количество мест ограничено
- Регистрация и информация

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