Назад 17.10.24, 12:17 Пустышка для инвесторов: «гарантированная» доходность оказалась иллюзией С конца 2001 года Мари Ёэ добросовестно вносила платежи по пенсионному страхованию третьей ступени, веря, что это поможет ей обеспечить будущее. Но с годами надежды на возврат инвестиций сторицей развеялись, как ветер.

Тысячи эстонских инвесторов могут обнаружить по окончании своего пенсионного страхового договора, что обещанной гарантированной доходности они на самом деле не получат. Под контракты, популярные в начале 2000-х годов, было собрано 93 миллиона евро. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock / коллаж Алена Ценно

«Я особо не понимала этот договор, заключив его в свои 23 года. Честно говоря, даже с сегодняшним уровнем финансовой грамотности и хорошим знанием эстонского языка, я все равно не понимаю, что значит эта фраза», – ссылается Мари на договор пенсионного страхования, заключенный с банком SEB, в котором указано, что она, по-видимому, должна получать 4% годовых. В полисе написано следующее: «Основой для расчета страховых взносов по накопительному страхованию является расчетная процентная ставка 4% годовых».

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