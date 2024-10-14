Деловые ведомости
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  • 14.10.24, 13:40

Компания, задолжавшая инвесторам 100 миллионов евро, пытается избежать банкротства

План санации PlusPlus Capital получил разгромную оценку от Харьюского уездного суда. Генеральный директор компании утверждает, что банкротство принесет пользу только его конкурентам.
Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо (справа) и адвокат компании Тойво Вийлуп считают, что санация возможна. Однако у Харьюского уездного суда сложилось впечатление, что с помощью процедуры санации компания пытается отсрочить банкротство.
  • Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо (справа) и адвокат компании Тойво Вийлуп считают, что санация возможна. Однако у Харьюского уездного суда сложилось впечатление, что с помощью процедуры санации компания пытается отсрочить банкротство. Foto: Лийз Трейманн
Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо, чья компания занимается взысканием долгов в странах Балтии и Финляндии, заявил, что суд отказался утвердить план санации компании лишь потому, что доверился словам одного из держателей облигаций, который вел себя неконструктивно и предвзято. Пихо считает, что суд необоснованно проигнорировал большинство аргументов компании PlusPlus.

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