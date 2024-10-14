Компания, задолжавшая инвесторам 100 миллионов евро, пытается избежать банкротства

Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо (справа) и адвокат компании Тойво Вийлуп считают, что санация возможна. Однако у Харьюского уездного суда сложилось впечатление, что с помощью процедуры санации компания пытается отсрочить банкротство. Foto: Лийз Трейманн
Генеральный директор PlusPlus Capital Пеэтер Пихо, чья компания занимается взысканием долгов в странах Балтии и Финляндии, заявил, что суд отказался утвердить план санации компании лишь потому, что доверился словам одного из держателей облигаций, который вел себя неконструктивно и предвзято. Пихо считает, что суд необоснованно проигнорировал большинство аргументов компании PlusPlus.