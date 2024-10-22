Назад 22.10.24, 10:08 LHV Group увеличила прибыль, но осталась в убытках в Великобритании Чистая прибыль LHV Group в третьем квартале составила 34,1 млн евро, однако дочерняя компания в Великобритании, LHV Bank Limited, осталась в убытке.

Банк LHV в Великобритании заработал в третьем квартале чистый убыток в размере 0,6 миллиона евро. Foto: Liis Treimann

В третьем квартале LHV Group получила чистую прибыль в размере 34,7 миллиона евро, из которых 34,1 миллиона евро заработал LHV Pank. Банк LHV Bank Limited, работающий в Великобритании, за квартал понёс убыток в размере 0,6 миллиона евро, управление активами принесло 0,6 миллиона евро чистой прибыли, а страхование — 0,5 миллиона евро. В годовом сравнении чистая прибыль концерна за 9 месяцев выросла на 5%.

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