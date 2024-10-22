LHV Group увеличила прибыль, но осталась в убытках в Великобритании

Банк LHV в Великобритании заработал в третьем квартале чистый убыток в размере 0,6 миллиона евро. Foto: Liis Treimann
В третьем квартале LHV Group получила чистую прибыль в размере 34,7 миллиона евро, из которых 34,1 миллиона евро заработал LHV Pank. Банк LHV Bank Limited, работающий в Великобритании, за квартал понёс убыток в размере 0,6 миллиона евро, управление активами принесло 0,6 миллиона евро чистой прибыли, а страхование — 0,5 миллиона евро. В годовом сравнении чистая прибыль концерна за 9 месяцев выросла на 5%.