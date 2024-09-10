Назад 11.09.24, 06:00 Таллиннская биржа может принести прибыль? Да, если хватит терпения Несмотря на то, что местная биржа невелика, по мнению аналитиков LHV, она может предложить выгодные инвестиционные возможности. Однако инвесторы все же колеблются.

У инвестора Пеэтера Коппеля нет больших ожиданий относительно Таллиннской биржи. Одной из проблем он называет отсутствие лидера, которым когда-то был Hansapank. Foto: Liis Treimann

Аналитик LHV Райдо Тыниссон соглашается с утверждением, что Таллиннская биржа, с исторической точки зрения, оценивается довольно низко. «Если за последние девять лет средний коэффициент P/E для компаний, охваченных анализом LHV Baltic, был 14,0, то на основе ожидаемой прибыли 2024 года этот показатель составляет 12,6».

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