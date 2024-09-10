Таллиннская биржа может принести прибыль? Да, если хватит терпения

У инвестора Пеэтера Коппеля нет больших ожиданий относительно Таллиннской биржи. Одной из проблем он называет отсутствие лидера, которым когда-то был Hansapank. Foto: Liis Treimann
Аналитик LHV Райдо Тыниссон соглашается с утверждением, что Таллиннская биржа, с исторической точки зрения, оценивается довольно низко. «Если за последние девять лет средний коэффициент P/E для компаний, охваченных анализом LHV Baltic, был 14,0, то на основе ожидаемой прибыли 2024 года этот показатель составляет 12,6».