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    Что такое инвестиционный счет и зачем он нужен?

    Управлять инвестиционным счетом можно прямо в приложении вашего банка. Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Один из важный инструментов инвестора в Эстонии — инвестиционный счет. Рассказываем, чем он отличается от обычного и как поможет оптимизировать ваши налоги.

    Во-первых, если инвестиционные сделки совершаются с одного счета, а ежедневные покупки с другого, гораздо проще сохранить порядок в личных финансах.
    Во-вторых, и в главных, инвестиционный счет помогает оптимизировать налоги и упростить заполнение декларации в конце года.
    Основное достоинство инвестиционного счета заключается в том, что он позволяет отодвигать выплату налогов с прибыли и при расчете налога учитывать убытки. Проще говоря, вы можете платить налог с полученной прибыли не каждый год, а только когда выводите средства, чтобы их потратить.

    Как это работает?

    К примеру, вы положили на свой инвестиционный счет 10 000 евро. В течение года вы торговали рядом бумаг, часть из которых принесла вам убыток, а часть — прибыль. В сумме по итогам года вы заработали 1000 евро прибыли. На инвестиционном счете остается 11 000 евро. Вы фиксируете полученный доход, но не платите налога. Это позволяет вам в новом году реинвестировать всю прибыль в 1000.
    Налоговое бремя возникает лишь тогда, когда на вашем счету останется меньше денег, чем сумма прибыли от операций. В случае с 11 000 из предыдущего абзаца — менее 1000 евро.
    Еще приятнее, что прибыли и потери за несколько лет суммируются.
    Скажем, вы положили на свой инвестиционный счет 10 000 евро. По итогам года вы вышли в убыток, на вашем счете осталось только 9000 евро. Если в следующем году все ваши инвестиции принесут вам доход, скажем, в 3000 евро, то при расчете налога будет учитываться не 3000 евро дохода, а 2000, ведь за год до этого у вас был убыток в 1000 евро и на данный момент баланс вашего счета 12 000 евро.
    Вычитаем из этой суммы вложенные вами 10 000 евро, и получается, что общая прибыль, которая в будущем будет облагаться налогом, на вашем инвестиционном счете за два года составит 2000 евро.
    Еще одно важное удобство — возможность по итогам года создать отчет для Налогового департамента прямо в среде того банка, в котором у вас открыт инвестиционный счет. В декларации эти данные будут отображаться в графе 6.5. Вам останется только проверить данные в документе.
    Важно помнить, что инвестиционный счет предназначен только для операций с биржевыми инвестиционными фондами, акциями и облигациями. Для инвестиций в прочие типы активов стоит применять другие инструменты.

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