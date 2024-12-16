Стоимость биткоина достигла нового рекорда

Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 106 000 долларов после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать стратегический резерв биткоина в США, сообщает Reuters
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- Сальвадор вложил часть денег страны в биткоины. Foto: Scanpix
Планируемый Трампом резерв по своей сути напоминает существующий резерв нефти. Согласно статистике, страны владеют 2,2% от общего объема биткоина. Крупные запасы есть, например, у Китая, Великобритании, Бутана и Сальвадора.
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