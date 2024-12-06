В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ дивятся тому, что биткоин все же перевалил за 100 тысяч долларов за штуку, обсуждают цены на квартиры в панельных домах, очередной шпионский скандал и международную обстановку – правда ли, что весь мир в огне?
Биткоин – треш, но его цена вырастет до 15 миллионов?! Сошел ли мир с ума, или же мы на пороге появления новой мировой и децентрализованной валюты?
Нельзя недооценивать агентов Путина – чревато последствиями. Повлияет ли поимка вандалов, действовавших по заданию Кремля, на перспективы партии Koos? Возможны ли более серьезные диверсии?
«Я тоже хочу Феррари, но езжу на Хонде». Почему журналисты ДВ не согласны с аналитиком Swedbank в отношении прогноза, что спрос на ветхое жилье резко упадет?
Есть мнение, что глобус в огне, ибо везде нынче «полыхают» войны, политические кризисы и революции – Сирия, Южная Корея, Грузия, Франция и т.д. Что объединяет эти события и есть ли вообще связь? Или же ведущий подкаста занялся натяжкой новостей на все тот же глобус?
Как перестать беспокоиться о прибыли и начать топить? Почему до чиновников не доходит тот факт, что в квартирах Нарвы должно быть тепло? Неужели это так сложно: взять и не закрывать Балтийскую электростанцию?
Похожие статьи
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты удивляются очередной глупости от социал-демократов – стремлению жестче регулировать алкоголь, изумляются наглости, с которой население из под полы торгует чудо-средством Ozempic, и дают нарвитянам совет – готовить кошельки и радиаторы, чтобы не замерзнуть ради климатических целей.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили разгромный спецотчет в отношении нарушений Eesti Energia, проанализировали, почему Nordica пролетела как фанера над Таллинном, и констатировали: хочешь, чтобы было хорошо – будь банком.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ искренне удивились: Райк – мэр Нарвы! Мы обсудили, почему она оказалась более политически гибкой, чем было принято считать, и заключила союз со Стальнухиным. Почему центристы обогнали по популярности социал-демократов? Почему эксперты из сферы энергетики критикуют программу правительства, и следует ли ждать, что цены на электричество взлетят до небес? Ну, и наконец-то: мэрия Таллинна избавилась от ста миллиардов дорожных знаков на километре дороги в центре города.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» произошла жаркая заруба на тему того, означает ли победа Трампа упадок ценностей или, наоборот, победу здравого смысла. Пока мы выясняем, кто в интернете неправ, в Рийгикогу готовятся принять законопроект, лишающий россиян права голоса. Как к этому относиться?
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.