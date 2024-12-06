Деловые ведомости
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  • 06.12.24, 16:58

Делов-то: криптовалюты – чистая спекуляция. Будет ли биткоин стоить миллионы долларов?

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ дивятся тому, что биткоин все же перевалил за 100 тысяч долларов за штуку, обсуждают цены на квартиры в панельных домах, очередной шпионский скандал и международную обстановку – правда ли, что весь мир в огне?
Делов-то: криптовалюты – чистая спекуляция. Будет ли биткоин стоить миллионы долларов?
  • Foto: Алена Ценно
Биткоин – треш, но его цена вырастет до 15 миллионов?! Сошел ли мир с ума, или же мы на пороге появления новой мировой и децентрализованной валюты?
Нельзя недооценивать агентов Путина – чревато последствиями. Повлияет ли поимка вандалов, действовавших по заданию Кремля, на перспективы партии Koos? Возможны ли более серьезные диверсии?
«Я тоже хочу Феррари, но езжу на Хонде». Почему журналисты ДВ не согласны с аналитиком Swedbank в отношении прогноза, что спрос на ветхое жилье резко упадет?
Есть мнение, что глобус в огне, ибо везде нынче «полыхают» войны, политические кризисы и революции – Сирия, Южная Корея, Грузия, Франция и т.д. Что объединяет эти события и есть ли вообще связь? Или же ведущий подкаста занялся натяжкой новостей на все тот же глобус?
Как перестать беспокоиться о прибыли и начать топить? Почему до чиновников не доходит тот факт, что в квартирах Нарвы должно быть тепло? Неужели это так сложно: взять и не закрывать Балтийскую электростанцию?

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