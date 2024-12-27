Estateguru стремится к миллиарду

Каждая инвестиция связана с риском, и каждый инвестор оценивает соотношение ожидаемой доходности и безопасности инвестиций, отмечает глава международной краудфандинговой платформы Estateguru Михкель Стамм.
Глава Estateguru Михкель Стамм. Foto: Andras Kralla
Общий объем кредитов, выданных инвесторами платформы Estateguru за десятилетие деятельности, может в следующем году превысить отметку в 1 миллиард евро, а вместе с этим доходы инвесторов могут превысить 100 миллионов евро, прогнозирует глава Estateguru Михкель Стамм.
В 2023 году инвесторы вложили через эстонскую международную краудфандинговую платформу Estateguru 101,9 миллиона евро. Общая сумма, выплаченная вкладчикам, превысила 140 миллионов евро, сообщают представители платформы.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.