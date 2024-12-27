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  • 29.12.24, 14:00

Estateguru стремится к миллиарду

Каждая инвестиция связана с риском, и каждый инвестор оценивает соотношение ожидаемой доходности и безопасности инвестиций, отмечает глава международной краудфандинговой платформы Estateguru Михкель Стамм.
Глава Estateguru Михкель Стамм.
  • Глава Estateguru Михкель Стамм. Foto: Andras Kralla
Общий объем кредитов, выданных инвесторами платформы Estateguru за десятилетие деятельности, может в следующем году превысить отметку в 1 миллиард евро, а вместе с этим доходы инвесторов могут превысить 100 миллионов евро, прогнозирует глава Estateguru Михкель Стамм.

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