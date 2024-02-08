    В 2023 году Estateguru вернула вкладчикам 140 млн евро

    Михкель Стамм, генеральный директор Estateguru.Фото: Андрас Кралла

    В 2023 году инвесторы вложили через эстонскую международную краудфандинговую платформу Estateguru 101,9 миллиона евро. Общая сумма, выплаченная вкладчикам, превысила 140 миллионов евро, сообщают представители платформы.

    По данным Estateguru, всего инвесторы вложили через платформу 101,9 миллиона евро, из которых 92,7 миллиона евро внесли розничные инвесторы и 9,2 миллиона – институциональные инвесторы. Средняя доходность инвестиций составила 9,7%, а общая сумма, выплаченная инвесторам, превысила 140 миллионов евро.
    Всего в прошлом году на платформе Estateguru вложили средства 29 890 уникальных инвесторов, более трех тысяч из них сделали инвестиции впервые. Треть всех платежей пришлись на взносы в 50-100 евро. Михкель Cтамм, глава Estateguru, комментируя годовые результаты компании, подчеркнул, что важен не только общий объем вложенных на платформе средств, но и разнохарактерность инвесторов.
    Крупнейшие инвестиции через Estateguru в прошлом году сделали инвесторы из Германии (31 млн евро), Эстонии (16,7 млн ​​евро), Чехии (7,2 млн евро), Литвы (7,1 млн евро) и Швейцарии (4,2 млн евро). Всего в течение года было профинансировано 430 различных проектов, средний объем кредита составил 231 тысячу евро. Самый крупный проект находился в Эстонии и финансировался в девять различных этапов на общую сумму 4,2 миллиона евро. Самый крупный единовременный кредит в размере 900 000 евро также был выдан в Эстонии.

    Estateguru – инвестиционная среда, предлагающая кредиты малым и средним компаниям под залог недвижимости, а также инвестиционные возможности для международного сообщества вкладчиков. По состоянию на 2022 год годовой убыток платформы, по данным Инфобанка Äripäev, составлял 3,7 млн евро. При этом оборот Estateguru OÜ с момента основания компании в 2014 году непрерывно рос.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля
Европарламент принял постановление, требующее, чтобы все платежи в ЕС были мгновенными
Кая Каллас: мы ноем и из-за этого становимся беднее
Эпицентр
Кристина Каллас: в Ида-Вирумаа построят еще пять школьных зданий
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
В Нарве, в районе Старый город 5 февраля официально открылся комплекс зданий двух государственных учебных заведений: Нарвской эстонской гимназии и Нарвской эстонской основной школы, принадлежащих государству.
Все большие материалы
Инвестор
Omniva хочет на биржу, министр сомневается
Госкомпания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, готовится к выходу на биржу – несмотря на то, что решение о приватизации почты не было принято, и министр, в ведомстве которого находится госпредприятие, не считает приватизацию необходимой.
Госкомпания Eesti Post, работающая под брендом Omniva, готовится к выходу на биржу – несмотря на то, что решение о приватизации почты не было принято, и министр, в ведомстве которого находится госпредприятие, не считает приватизацию необходимой.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: я один такой. Вокруг одни медведи
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Танилас: давайте будем ценить свое время и выйдем на пенсию с миллионом!
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
Вместо того чтобы тратить время на написание комментариев в интернете, давайте сделаем наших детей миллионерами, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас в статье, присланной на конкурс Edukas Eesti.
Все мнения
Интервью
Иностранные туристы: «Там Россия очень близко, мы не приедем»
Владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла поделился проблемами, обрушившимися на его бизнес. В первую очередь, это война, которая сделала Эстонию в глазах иностранцев опасным местом из-за близости к России, рассказал он в интервью «Деловым ведомостям».
Владелец экскурсионного агентства Blue Drum Events Олави Андла поделился проблемами, обрушившимися на его бизнес. В первую очередь, это война, которая сделала Эстонию в глазах иностранцев опасным местом из-за близости к России, рассказал он в интервью «Деловым ведомостям».
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект