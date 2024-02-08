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8 февраля 2024 в 14:07









В 2023 году Estateguru вернула вкладчикам 140 млн евро

Михкель Стамм, генеральный директор Estateguru. Фото: Андрас Кралла

В 2023 году инвесторы вложили через эстонскую международную краудфандинговую платформу Estateguru 101,9 миллиона евро. Общая сумма, выплаченная вкладчикам, превысила 140 миллионов евро, сообщают представители платформы.

По данным Estateguru, всего инвесторы вложили через платформу 101,9 миллиона евро, из которых 92,7 миллиона евро внесли розничные инвесторы и 9,2 миллиона – институциональные инвесторы. Средняя доходность инвестиций составила 9,7%, а общая сумма, выплаченная инвесторам, превысила 140 миллионов евро.

Всего в прошлом году на платформе Estateguru вложили средства 29 890 уникальных инвесторов, более трех тысяч из них сделали инвестиции впервые. Треть всех платежей пришлись на взносы в 50-100 евро. Михкель Cтамм, глава Estateguru, комментируя годовые результаты компании, подчеркнул, что важен не только общий объем вложенных на платформе средств, но и разнохарактерность инвесторов.

Крупнейшие инвестиции через Estateguru в прошлом году сделали инвесторы из Германии (31 млн евро), Эстонии (16,7 млн ​​евро), Чехии (7,2 млн евро), Литвы (7,1 млн евро) и Швейцарии (4,2 млн евро). Всего в течение года было профинансировано 430 различных проектов, средний объем кредита составил 231 тысячу евро. Самый крупный проект находился в Эстонии и финансировался в девять различных этапов на общую сумму 4,2 миллиона евро. Самый крупный единовременный кредит в размере 900 000 евро также был выдан в Эстонии.