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  • 02.01.25, 15:35

Фондовый рынок США ожидает «зеленый» торговый день

Фьючерсы прогнозируют рост на фондовом рынке США после четырехдневного снижения, пишет Bloomberg.
Фондовый рынок США ожидает «зеленый» торговый день
  • Foto: AP/Scanpix
Фьючерсы на Nasdaq 100, богатый технологическими компаниями индекс, выросли на 0,6% по сравнению с закрытием во вторник, а индекс S&P 500 прибавил 0,4%. В Европе акции энергетических компаний показывают более значительный рост, чем индекс Stoxx 600, на фоне повышения биржевой цены на природный газ.

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