Назад 10.01.25, 15:21 Новые криптофонды пробираются на рынок США Биткоин-ETF, которые в дебютном году превзошли ожидания, вскоре получат пополнение, поскольку на рассмотрение американских регуляторов поступили заявки на новые криптопродукты.

Если ранее самые успешные торгуемые на бирже криптофонды были сосредоточены на биткоине, то в наступившем году картина обещает стать более разнообразной. Foto: Reuters/Scanpix

Первые биткоин-ETF, или биржевые фонды, торгуемые на бирже, появились на рынке США в январе прошлого года. Тогда ожидалось, что за первый год они привлекут инвестиции на сумму около 30 миллиардов долларов. Однако результат превзошел все ожидания: в 2024 году в биткоин-ETF вложили 65 миллиардов долларов, что способствовало росту цены биткоина с 43 000 до более чем 100 000 долларов. Самый крупный из этих фондов, BlackRock iShares Bitcoin Trust, показал лучший старт за всю 35-летнюю историю ETF.