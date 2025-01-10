Новые криптофонды пробираются на рынок США

Биткоин-ETF, которые в дебютном году превзошли ожидания, вскоре получат пополнение, поскольку на рассмотрение американских регуляторов поступили заявки на новые криптопродукты.
- Если ранее самые успешные торгуемые на бирже криптофонды были сосредоточены на биткоине, то в наступившем году картина обещает стать более разнообразной. Foto: Reuters/Scanpix
Первые биткоин-ETF, или биржевые фонды, торгуемые на бирже, появились на рынке США в январе прошлого года. Тогда ожидалось, что за первый год они привлекут инвестиции на сумму около 30 миллиардов долларов. Однако результат превзошел все ожидания: в 2024 году в биткоин-ETF вложили 65 миллиардов долларов, что способствовало росту цены биткоина с 43 000 до более чем 100 000 долларов. Самый крупный из этих фондов, BlackRock iShares Bitcoin Trust, показал лучший старт за всю 35-летнюю историю ETF.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
В этом году криптовалюта снова в движении, и новый рост снова морочит голову инвесторам.
Инвестор и финансовый консультант Екатерина Тинт поделилась советами по управлению деньгами и своей портфельной стратегией, а также рассказала о своих ожиданиях по поводу рынка и криптовалют.
Стоимость биткоина впервые превысила отметку в 106 000 долларов после того, как избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении создать стратегический резерв биткоина в США, сообщает Reuters
.
Биткоин подорожал более чем на 40% с момента выборов в США в надежде на дерегулирование сектора избранным президентом.
Руководители предприятий часто сталкиваются с временной нехваткой свободных оборотных средств, причиной которой могут быть как сезонность, длительные сроки оплаты, неожиданные расходы, так и, наоборот, необходимость расширения бизнеса. Новый отечественный поставщик финансовых услуг HyBa (произносится: хюба) предлагает гибкие финансовые решения специально для малых предприятий, когда обычные финансовые продукты не всегда соответствуют потребностям малого бизнеса. Давайте подробнее рассмотрим, что отличает данную услугу.