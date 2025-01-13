Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%281,43
  • OMX Riga0,2%874,14
  • OMX Tallinn−0,15%1 769,07
  • OMX Vilnius0,39%1 101,11
  • S&P 5000,00%5 827,04
  • DOW 300,00%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,59%8 200,07
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,11
  • OMX Baltic−0,08%281,43
  • OMX Riga0,2%874,14
  • OMX Tallinn−0,15%1 769,07
  • OMX Vilnius0,39%1 101,11
  • S&P 5000,00%5 827,04
  • DOW 300,00%41 938,45
  • Nasdaq −1,63%19 161,63
  • FTSE 100−0,59%8 200,07
  • Nikkei 225−1,05%39 190,4
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,98
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,11
  • 13.01.25, 15:56

Китайские акции скатываются на медвежий рынок

В преддверии инаугурации Дональда Трампа китайские акции продолжают падать пятый день подряд, что отправляет индекс MSCI China на медвежий рынок.
Прошлой осенью на китайских рынках царила эйфория, когда акции демонстрировали радостные скачки.
  • Прошлой осенью на китайских рынках царила эйфория, когда акции демонстрировали радостные скачки. Foto: Reuters/Scanpix
Индекс MSCI China в пятницу упал еще на 1,5%, увеличив общее снижение с пикового значения 7 октября до 20%. Индекс CSI 300, включающий 300 крупнейших акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снизился в пятницу на 1,3%. С начала января этот индекс потерял уже 5% своей стоимости. Индекс развивающихся рынков MSCI EM в пятницу упал на 0,4%, зафиксировав общее снижение на 10% с максимума, достигнутого 2 октября.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Биржа
  • 03.01.25, 08:56
Инвестиционная идея из Китая: высокий риск скрывает огромный потенциал
Китайская логистическая компания GigaCloud Technology, котирующаяся на бирже уже два года, демонстрирует значительную прибыльность и быстрый рост, что подстегнуло аналитиков установить для неё чрезвычайно высокий целевой уровень. Сегодня я решил взглянуть на эту компанию более детально.
Новости
  • 05.01.25, 15:03
Анализ Financial Times: как Америка, Россия и Китай изменят мир в 2025 году
США, Россия и Китай превратились в ревизионистские силы, каждая из которых стремится радикально изменить существующий статус-кво различными способами.
Биржа
  • 09.01.25, 08:54
Новые налоговые планы Трампа вызвали неопределенность на бирже США
Американские акции в среду колебались: инвесторы отреагировали на сообщения о том, что избранный президент Дональд Трамп намерен объявить в стране экономическое чрезвычайное положение, чтобы проложить путь к запланированным им налоговым изменениям, передает Yahoo Finance.
Новости
  • 02.01.25, 14:29
Китай ввел санкции против оборонных компаний США
Китай в четверг, 2 января, ввел санкции против десяти американских оборонных компаний за продажу оружия Тайваню, пишет Rus.ERR.
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.

Самые читаемые

1
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
2
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
3
Подсказка
  • 10.01.25, 10:55
На сайте Налогового департамента уже можно увидеть сумму автоналога
4
Mнения
  • 11.01.25, 10:01
Таави Симсон: гнейс – золото Эстонии
5
Новости
  • 06.01.25, 16:06
Олег Гросс: у нас всегда так – чем экономике хуже, тем нам лучше
«Ситуация в Евросоюзе плохая, а в Эстонии всегда хуже всех в ЕС»
6
Новости
  • 12.01.25, 12:33
Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России

Последние новости

Новости
  • 13.01.25, 16:09
Isamaa инициировала законопроект о закрытии границы с Россией
Биржа
  • 13.01.25, 15:56
Китайские акции скатываются на медвежий рынок
Новости
  • 13.01.25, 15:04
Кандидат на должность генерального прокурора Астрид Аси получила поддержку правовой комиссии
Новости
  • 13.01.25, 13:16
Нефть дорожает из-за антироссийских санкций
Новости
  • 13.01.25, 12:48
Шведский концерн выставляет на продажу в Эстонии и Латвии леса на сотни миллионов евро
Новости
  • 13.01.25, 11:44
Запрет на содержание кур в клетках требует от предпринимателей крупных инвестиций
Новости
  • 13.01.25, 11:09
Новые санкции погрузили китайские и индийские заводы по переработке нефти в хаос
Биржа
  • 13.01.25, 10:38
Крупнейший пенсионный фонд Европы продал все свои акции Tesla

Сейчас в фокусе

По мнению одного из основателей Ööd House Яака Тийка, производство в Эстонии все еще остается довольно дешевым, даже по сравнению с другими европейскими странами.
Новости
  • 12.01.25, 15:06
Эстонский производитель домов: «Сейчас из Калифорнии поступает очень много запросов»
Стоимость литовской платформы для продажи подержанных вещей Vinted превышает 5 миллиардов евро.
Новости
  • 11.01.25, 13:32
Единорог из Литвы привлек столько же капитала, сколько все эстонские стартапы
На стихийной якорной стоянке у границы территориальных вод Эстонии иногда стоит до 30 судов «теневого флота», ожидающих входа в российские порты, показало расследование Äripäev, проведенное в июне 2024 года.
Новости
  • 12.01.25, 12:33
Yle MOT: Дубай стал важным центром «теневого флота» России
Маятник Фуко находился в старом корпусе факультета физики Тартуского университета.
Mнения
  • 12.01.25, 11:07
Аарне Силас: есть повод установить в Эстонии мощный маятник Фуко
Lightyear привлекает инвесторов более низкими комиссиями, предлагая присоединиться к своему инвестиционному порталу. LHV Pank уже более 20 лет развивает и обучает частных инвесторов, не признавая конкуренции. На фото: основатель и генеральный директор Lightyear Мартин Сокк (слева) и руководитель инвестиционных услуг LHV Pank Сандер Пиккель.
Инвестор Тоомас
  • 11.01.25, 12:12
Инвестор Тоомас: низкие комиссии манят, но как бы не остаться у разбитого корыта
аirBaltic объявила в начале недели об отмене многочисленных рейсов и маршрутов.
Новости
  • 12.01.25, 10:17
Руководитель авиакомпании: ситуацию с airBaltic не стоит драматизировать
Трубопроводный газ в Европе придется заменить СПГ
Новости
  • 11.01.25, 12:54
Управляющий энергопортфелем Alexela: нас ждет рост цен на газ
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025