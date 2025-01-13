Китайские акции скатываются на медвежий рынок

В преддверии инаугурации Дональда Трампа китайские акции продолжают падать пятый день подряд, что отправляет индекс MSCI China на медвежий рынок.
- Прошлой осенью на китайских рынках царила эйфория, когда акции демонстрировали радостные скачки. Foto: Reuters/Scanpix
Индекс MSCI China в пятницу упал еще на 1,5%, увеличив общее снижение с пикового значения 7 октября до 20%. Индекс CSI 300, включающий 300 крупнейших акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снизился в пятницу на 1,3%. С начала января этот индекс потерял уже 5% своей стоимости. Индекс развивающихся рынков MSCI EM в пятницу упал на 0,4%, зафиксировав общее снижение на 10% с максимума, достигнутого 2 октября.
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