Назад 13.01.25, 15:56 Китайские акции скатываются на медвежий рынок В преддверии инаугурации Дональда Трампа китайские акции продолжают падать пятый день подряд, что отправляет индекс MSCI China на медвежий рынок.

Прошлой осенью на китайских рынках царила эйфория, когда акции демонстрировали радостные скачки. Foto: Reuters/Scanpix

Индекс MSCI China в пятницу упал еще на 1,5%, увеличив общее снижение с пикового значения 7 октября до 20%. Индекс CSI 300, включающий 300 крупнейших акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шэньчжэня, снизился в пятницу на 1,3%. С начала января этот индекс потерял уже 5% своей стоимости. Индекс развивающихся рынков MSCI EM в пятницу упал на 0,4%, зафиксировав общее снижение на 10% с максимума, достигнутого 2 октября.