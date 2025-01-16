Деловые ведомости
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  • OMX Riga0,1%876,99
  • OMX Tallinn−0,14%1 781,83
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  • S&P 5000,00%5 950,18
  • DOW 30−0,01%43 215,69
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  • 16.01.25, 18:33

Вкус биржи: Темные силы победили! Легендарный шорт-селлер слился. Цукерберга просят затариться биткойном

Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, не просто берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки, а мы еще и объясняем, почему они произошли.
Теперь корпорации могут нормально проворачивать свои делишки: один шорт-селлер под следствием, другой - ушел на пенсию
  • Теперь корпорации могут нормально проворачивать свои делишки: один шорт-селлер под следствием, другой - ушел на пенсию Foto: Wikimedia Commons
Снизят ставку, говорите? Инфляция растет второй месяц подряд.
Марк, не поддавайся! Инвестор-активист предложил Фейсбуку затариться биткойном на все.
Темные силы победили! Легендарный шорт-селлер слился. Как же так, Hindenburg?
Люди - это новая нефть? Тогда ее решили слить. BP сокращает 4700 человек.
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