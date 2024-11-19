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  • 19.11.24, 14:52

EfTEN совместно с эстонскими инвесторами покупает торговый центр Kristiine

EfTEN ABC4 OÜ, принадлежащая эстонским инвесторам, сегодня подписала договор с финской биржевой компанией Citycon Oyj о покупке торгового центра Kristiine, сообщается в пресс-релизе.
EfTEN совместно с эстонскими инвесторами покупает торговый центр Kristiine
  • Foto: Liis Treimann
Акционерами новой компании-владельца Kristiine стали Ивар Венделин, Андерс Андерсон, Таавет Хинрикус, Кристиан Раху, Прийт Койт, Тонарт Ряэск, EfTEN Real Estate Fund 5, Тыну Уусталу и Вильяр Аракас. EfTEN Real Estate Fund 5 является крупнейшей инвестицией зарегистрированного на бирже фонда EfTEN United Property Fund, благодаря чему владельцами торгового центра станут и почти 6000 розничных инвесторов из Эстонии.
Управлением центра займется отдельная компания по управлению активами, партнерами которой являются EfTEN Capital, Ивар Венделин и Андерс Андерсон. Ежедневное управление Kristiine будет возложено на EfTEN.
«Kristiine получит в лице эстонских инвесторов сильного владельца, для которого этот проект – не просто очередная инвестиция. Как жители Таллинна, мы ощущаем особую ответственность за развитие важнейшего центра города. Это хорошо известный бренд и популярное место, которое ежегодно посещают 6 миллионов человек. Приобретение Kristiine является одной из крупнейших сделок 2024 года и подтверждает, что эстонский капитал готов продолжать инвестировать», – заявил председатель правления EfTEN Capital Вильяр Аракас.
«Сейчас на рынке сложилась ситуация, когда эстонский капитал имеет возможности и смелость приобретать значимые для страны объекты. Приятно, что солидная группа инвесторов сформировалась так быстро, и я уверен, что это не последний наш шаг. Я очень рад, что идея, которая возникла у нас с Вильяром в начале лета на гольф-площадке в Нийтвялья, успешно реализована», – отметил инвестор и партнер новой управляющей компании Ивар Венделин.
EfTEN ABC4 OÜ и Citycon Oyj подписали обязательное соглашение, а завершение сделки планируется до конца 2024 года после завершения процедуры в Департаменте конкуренции.
Сделка финансируется консорциумом SEB и Swedbank. Покупателя консультирует юридическая фирма RASK.
Kristiine – один из самых известных торговых центров Эстонии с арендной площадью 45 300 квадратных метров на двух этажах. Открытый в 1999 году, центр прошел реновацию в 2019 году. В Kristiine работают около 120 торговых и сервисных предприятий, а также ресторанов. Основные арендаторы – Prisma, H&M, Sportland, Reserved, Rademar, Apollo, O’Learys, New Yorker и Jysk.

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