Назад 15.01.25, 10:20 Фонд недвижимости Eften значительно увеличил прибыль Eften Real Estate Fund увеличил чистую прибыль и поставил цель выплатить за прошлый год дивиденды в размере 1,1 евро на акцию.

Вильяр Аракас, управляющий фондом Eften Real Estate Fund. Foto: Liis Treimann

Согласно неуадированным данным, от аренды фонд недвижимости Eften Real Estate Fund заработал в прошлом году 31 млн евро дохода, увеличив показатель предыдущего года (30,6 миллиона евро) на 1,5%. Чистая прибыль выросла до 13,5 миллиона евро, в то время как годом ранее она составляла 1 миллион евро, говорится в биржевом сообщении компании.