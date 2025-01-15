Фонд недвижимости Eften значительно увеличил прибыль

Eften Real Estate Fund увеличил чистую прибыль и поставил цель выплатить за прошлый год дивиденды в размере 1,1 евро на акцию.
- Вильяр Аракас, управляющий фондом Eften Real Estate Fund. Foto: Liis Treimann
Согласно неуадированным данным, от аренды фонд недвижимости Eften Real Estate Fund заработал в прошлом году 31 млн евро дохода, увеличив показатель предыдущего года (30,6 миллиона евро) на 1,5%. Чистая прибыль выросла до 13,5 миллиона евро, в то время как годом ранее она составляла 1 миллион евро, говорится в биржевом сообщении компании.
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