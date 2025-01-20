Стоимость акций LHV и Coop Pank резко выросла

Банковский квартал в Таллинне. Foto: Liis Treimann
За первый час торгов из 700 000 евро оборота основного списка Балтийской биржи, более половины пришлось на торговлю акциями эстонских коммерческих банков. Для сравнения: на Балтийской бирже бывают и дни, когда общий оборот составляет всего 700 000 евро.
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Европейский центральный банк уже более полугода движется по направлению снижения процентных ставок, продолжение того же вектора обещает биржевым компаниям экономию в миллионы евро по сравнению с текущей ситуацией.
В последние месяцы компании все чаще сталкиваются с проблемами своевременной выплаты кредитов банкам, если взглянуть на суммы. Банки и эксперты отмечают, что есть компании, которым сложно найти деньги для погашения кредита, однако в целом это не вызывает серьезных опасений.
Несмотря на то, что Европейский центральный банк неоднократно снижал процентные ставки и, вероятно, продолжит это делать, Euribor, тесно связанный с процентными ставками ЕЦБ, с начала января начал расти.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.