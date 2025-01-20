Стоимость акций LHV и Coop Pank резко выросла

В последние месяцы компании все чаще сталкиваются с проблемами своевременной выплаты кредитов банкам, если взглянуть на суммы. Банки и эксперты отмечают, что есть компании, которым сложно найти деньги для погашения кредита, однако в целом это не вызывает серьезных опасений.