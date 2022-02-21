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dv.ee

21 февраля 2022 в 8:41 Поделиться:









Почему не стоит инвестировать в одну лишь популярную акцию?

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Начинающего инвестора может сбить с толку рекомендация экспертов не инвестировать только в акции, которые хорошо идут на рынке. Риск-менеджер по управлению активами Luminor Антон Скворцов, объясняет, как принять взвешенное инвестиционное решение и какие решения часто становятся для инвестиций фатальными.

По словам Скворцова, многие начинающие инвесторы могут подумать, что вложение денег в какую-либо одну акцию роста с хорошей доходностью быстро сделает их богатыми: "Однако если посмотреть на различные примеры, то можно увидеть, что какое-то время чрезвычайно популярными являлись акции таких технологических компаний, как Tesla, Netflix и т. п. Если учесть колебания цен на такие акции, то становится ясно, что риск для инвестора относительно высок".