Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран
Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?
Эти и другие вопросы журналисты ДВ обсудили в подкасте «Делов-то!».
«Трамп терпел – и нам велел». Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Реально ли это? И из какой тумбочки доставать деньги?
«Я – ИИ-оптимист: через 200 лет это будет крутая технология». Китайский искусственный интеллект пошатнул американские биржи в понедельник. ChatGPT и Nvidia пришел конец? Каково будущее искусственного интеллекта?
Журналисты и программисты – в дворники и сторожа? Как скоро искусственный интеллект сделает всех безработными?
Вместо латышей будем летать с немцами? Что означает приход в airBaltic покупателей миноритарной доли из Lufthansa? Вырастет ли из этой мухи эффектный слон – дружественное поглощение балтийского перевозчика? И как быть с планами IPO?
«Кручу-верчу, обмануть хочу – это про ветряки». Правильно ли сделало правительство, что приняло масштабную программу строительства морских ветряков? И не снесет ли ее первое же попавшееся праворадикальное правительство?
«Мощами, конечно, не торгуют, но разрешением на строительство – святое дело». К чему приведет строительство 120-метрового небоскреба лютеранской церковью?
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты ДВ обсуждают риски того, что эстонская электросеть отключится от электросети России (та самая BRELL). Хватит ли нам электричества? Или будут отключения? Рост цен на отопление: что делать жителям Ида-Вирумаа? Нужно ли прекратить повышать пенсии? И какой кризис грозит Эстонии в связи с этим? Что думает Трамп о войне с Украиной? В студии Дмитрий Фефилов, Ярослав Тавгень и Олеся Лагашина.
«Отечество» не в опасности, а вот журналистика? С этической точки зрения ситуация в некоторых редакциях вызывает вопросы, но читателю как будто все равно. «Все говорят: "хотим больше про культуру", а сами читают попсу». Дорогой читатель, а ты согласен с такой характеристикой?
Мошенники развиваются, пока ты залипаешь на сериалы. Поезд из Таллинна в Вильнюс – долго, дорого и неудобно. Зачем нужен такой проект? Илон Маск – богатый панк или ультраправый интернет-тролль? Зачем он вмешивается в выборы Германии, Великобритании и Франции? Начнет ли президент США Дональд Трамп три новых войны, заберет ли Гренландию или просто вторгнется Мексику? Что делать с теми, кто выманивает миллионы евро у жителей Эстонии? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
В новом выпуске подкаста «Делов-то» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают неожиданное сокращение полетов латвийским перевозчиком airBaltic, ценники в магазинах и сами магазины, идею Урмаса Рейнсалу получить индульгенцию у ЕС на сжигание сланца, историю вокруг Operail и Eesti Raudtee.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.