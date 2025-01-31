Назад 31.01.25, 17:37 Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?

Эти и другие вопросы журналисты ДВ обсудили в подкасте «Делов-то!».

«Трамп терпел – и нам велел». Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Реально ли это? И из какой тумбочки доставать деньги?

«Я – ИИ-оптимист: через 200 лет это будет крутая технология». Китайский искусственный интеллект пошатнул американские биржи в понедельник. ChatGPT и Nvidia пришел конец? Каково будущее искусственного интеллекта?

Журналисты и программисты – в дворники и сторожа? Как скоро искусственный интеллект сделает всех безработными?

Вместо латышей будем летать с немцами? Что означает приход в airBaltic покупателей миноритарной доли из Lufthansa? Вырастет ли из этой мухи эффектный слон – дружественное поглощение балтийского перевозчика? И как быть с планами IPO?

«Кручу-верчу, обмануть хочу – это про ветряки». Правильно ли сделало правительство, что приняло масштабную программу строительства морских ветряков? И не снесет ли ее первое же попавшееся праворадикальное правительство?

«Мощами, конечно, не торгуют, но разрешением на строительство – святое дело». К чему приведет строительство 120-метрового небоскреба лютеранской церковью?