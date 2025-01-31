Деловые ведомости
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  • 31.01.25, 17:37

Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран

Китайский искусственный интеллект развеял по ветру сотни миллиардов долларов. Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Благословенно ли строительство небоскреба в центре Таллинна лютеранской церковью? И отправит ли ИИ на свалку истории журналистов и программистов?
Делов-то: правительство в отставку из-за ветряков? Перспективы Deepseek и небоскреба от эстонских лютеран
Эти и другие вопросы журналисты ДВ обсудили в подкасте «Делов-то!».
«Трамп терпел – и нам велел». Должна ли Эстония тратить 5% ВВП на оборону? Реально ли это? И из какой тумбочки доставать деньги?
«Я – ИИ-оптимист: через 200 лет это будет крутая технология». Китайский искусственный интеллект пошатнул американские биржи в понедельник. ChatGPT и Nvidia пришел конец? Каково будущее искусственного интеллекта?
Журналисты и программисты – в дворники и сторожа? Как скоро искусственный интеллект сделает всех безработными?
Вместо латышей будем летать с немцами? Что означает приход в airBaltic покупателей миноритарной доли из Lufthansa? Вырастет ли из этой мухи эффектный слон – дружественное поглощение балтийского перевозчика? И как быть с планами IPO?
«Кручу-верчу, обмануть хочу – это про ветряки». Правильно ли сделало правительство, что приняло масштабную программу строительства морских ветряков? И не снесет ли ее первое же попавшееся праворадикальное правительство?
«Мощами, конечно, не торгуют, но разрешением на строительство – святое дело». К чему приведет строительство 120-метрового небоскреба лютеранской церковью?
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