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Деловые ведомости
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  • 23.01.25, 21:07

Вкус биржи: у вас есть идеи? А у нас – миллиарды!

Думаете, мы просто берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки? Нет, мы еще и объясняем их. Ладно, что-то мы отвлеклись от указов Трампа...
Хотите искусственный интеллект? Ну ладно. Меняем полтриллиона долларов на пару моделек.
  • Хотите искусственный интеллект? Ну ладно. Меняем полтриллиона долларов на пару моделек. Foto: Jabin Botsford - Pool via CNP / Scanpix
У вас есть идеи? А у нас – миллиарды! США планируют гигаинвестицию в искусственный интеллект.
Всем привет, я президент, вот вам 100 указов. Как Трамп изменил США за три дня у власти.
С такими новостями только кинцо смотреть. Почему взлетели акции Netflix?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
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