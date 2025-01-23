Назад 23.01.25, 21:07 Вкус биржи: у вас есть идеи? А у нас – миллиарды! Думаете, мы просто берем те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки? Нет, мы еще и объясняем их. Ладно, что-то мы отвлеклись от указов Трампа...

Хотите искусственный интеллект? Ну ладно. Меняем полтриллиона долларов на пару моделек. Foto: Jabin Botsford - Pool via CNP / Scanpix

У вас есть идеи? А у нас – миллиарды! США планируют гигаинвестицию в искусственный интеллект.

Всем привет, я президент, вот вам 100 указов. Как Трамп изменил США за три дня у власти.

С такими новостями только кинцо смотреть. Почему взлетели акции Netflix?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».