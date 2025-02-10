Eleving Group получила рекордную прибыль

Котирующаяся на Балтийской бирже латвийская финтех-компания Eleving Group добилась в 2024 году значительного роста и рекордной прибыльности. Доход от продаж компании за прошлый год составил 216 миллионов евро, а показатель EBITDA достиг 90 миллионов евро, сообщила компания в пресс-релизе.
Латвийская финансовая компания Eleving Group вышла на Балтийскую биржу в 2024 году. Foto: Pressifoto
Доход от ключевых направлений деятельности концерна был стабильным, составив 217 миллионов евро – на 15% больше, чем в предыдущем году. Традиционное финансирование транспортных средств принесло 73,5 миллиона евро, гибкие и связанные с подписками продукты – 47,9 миллиона евро, а доход в сегменте потребительского кредитования составил 95,6 миллиона евро.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
На конференции инвестора Тоомаса глава инвестиционного отдела банка Šiaulių Томас Варенбергас обрисовал, какие возможности есть у инвесторов в банковском секторе и на что стоит обращать внимание при выборе.
Стоимость акции балтийских компаний, которые котируются на бирже, часто не соответствует их фундаментальным показателям – они очень дешевые. На конференции инвестора Тоомаса участники панельной дискуссии перечислили ряд предпосылок, которые ведут к главной проблеме местного рынка.
При строительстве дома на начальном этапе люди обычно скорее думают о фундаменте, крыше, решении по отоплению, начинаяпланировать внутреннюю обстановку уже после того, как паркет уложен и стены покрашены. На самом деле, такой подход наверняка станет залогом провала, так как кухня – это не просто мебель, и первые шаги по ее обустройству обязательно должны быть спланированы уже на этапе строительства. Почему? Строитель домов Мадис сейчас все выяснит.