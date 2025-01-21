Назад 21.01.25, 10:21 В чем главная проблема Балтийской биржи? Стоимость акции балтийских компаний, которые котируются на бирже, часто не соответствует их фундаментальным показателям – они очень дешевые. На конференции инвестора Тоомаса участники панельной дискуссии перечислили ряд предпосылок, которые ведут к главной проблеме местного рынка.

Слева направо: основатель аналитического бюро Enlight Research Маттиас Валландер, руководитель LHV Grupp Мадис Тоомсалу, глава администрации финансового директора и отдела по связям с инвесторами Ignitis Group Айне Риффель-Гринкевичене, финансовый директор Eleving Group Марис Крейц и финансовый директор Storent Байба Онкеле.

Балтийский рынок в глазах зарубежных инвесторов имеет несколько особенностей, что и сдерживает приток большого и стабильного капитала на биржу. Это, в свою очередь, не радует как местные предприятия, чьи акции котируются на местном рынке, так и инвесторов, которые в большинстве случаев вынуждены констатировать весьма сомнительную доходность за последние несколько лет. В то же время акции многих компаний торгуются по весьма привлекательным ценам с точки зрения фундаментальных показателей.