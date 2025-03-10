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  • 10.03.25, 12:42

Спрос на облигации Eleving оказался скромнее ожидаемого

На прошлой неделе завершилось длившееся более чем две недели размещение облигаций компании быстрого кредитования Eleving Group. Минимальный объем инвестиций составлял 10 облигаций, или 1105 евро.
Облигации Eleving Group были подписаны на сумму 44 млн евро.
  • Облигации Eleving Group были подписаны на сумму 44 млн евро. Foto: Ernests Dinka
Компания, предоставляющая автолизинг и микрозаймы, ставила целью привлечь до 50 млн евро. Однако предложение не было полностью подписано, и в результате Eleving выпустит облигации на сумму 40 млн евро.
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