Спрос на облигации Eleving оказался скромнее ожидаемого

Облигации Eleving Group были подписаны на сумму 44 млн евро. Foto: Ernests Dinka
Компания, предоставляющая автолизинг и микрозаймы, ставила целью привлечь до 50 млн евро. Однако предложение не было полностью подписано, и в результате Eleving выпустит облигации на сумму 40 млн евро.
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Согласно неаудированным результатам, в прошлом году поставщик потребительских кредитов Eleving Group (ранее Mogo) получил чистую прибыль в размере 29,6 млн евро. Исходя из 50% дивидендной политики компании, предполагаемый размер дивидендов составит 14-15 миллионов евро.
Котирующаяся на Балтийской бирже латвийская финтех-компания Eleving Group добилась в 2024 году значительного роста и рекордной прибыльности. Доход от продаж компании за прошлый год составил 216 миллионов евро, а показатель EBITDA достиг 90 миллионов евро, сообщила компания в пресс-релизе.
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