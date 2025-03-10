Спрос на облигации Eleving оказался скромнее ожидаемого

Котирующаяся на Балтийской бирже латвийская финтех-компания Eleving Group добилась в 2024 году значительного роста и рекордной прибыльности. Доход от продаж компании за прошлый год составил 216 миллионов евро, а показатель EBITDA достиг 90 миллионов евро, сообщила компания в пресс-релизе.