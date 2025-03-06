Новый кризис на долговом рынке Европы

Рынок европейского госдолга переживает свои худшие времена за последние десятилетия. Евро подскочил в цене, Euribor также приостановил свое снижение.
- Доходность государственных облигаций большинства европейских стран достигла уровня кризиса 2011 года. Foto: Pixabay
Доходность немецких государственных «бундов» в среду совершила резкий скачок – рост доходности 10-летних бумаг составил за один день более 30 базисных пунктов.
Последний раз столь большое однодневное изменение на рынке немецкого госдолга наблюдалось лишь в марте 1990-го года, когда Западная и Восточная Германия готовились к воссоединению.
Рост доходности коснулся всех государственных бумаг Европейского Союза. Так как доходность облигаций движется в противоположном направлении от цены этих бумаг, то происходящее означает, что рынок распродает долговые государственные бумаги.
Причина заключается в увеличении расходов ЕС, в частности на план перевооружения Европы ReArm
в размере 800 млрд евро. Германия также отказалась от потолка госдолга, чтобы получить возможность привлекать капитал на долговом рынке.
Доходность 30-летних бумаг Франции, второй после Германии экономики Европы, перевалила отметку в 4%, так как, помимо общей распродажи на рынке, дополнительное давление на французские бумаги оказывают общий высокий госдолг страны, большой дефицит бюджета, а также общая политическая напряженность в стране.
В ожидании увеличения притока предложений на рынок со стороны эмитентов, инвесторы теперь хотят за свой капитал более высокую доходность, что и привело к нынешней распродаже на рынке госдолга. Но есть и оптимисты, которые считают, что более высокие государственные траты приведут к оживлению европейской экономики, которая уже несколько лет балансирует на грани рецессии.
Нынешняя доходность по облигациям большинства стран достигла самого высокого уровня с 2011 года, когда в Европе бушевал долговой кризис.
Европейская валюта тоже отреагировала
Рост доходности госдолга указывает, в частности, на то, что в перспективе стоимость заимствования будет оставаться высокой. Это, в свою очередь, уже отразилось на евро, который за два дня вырос почти на 3% и достиг отметки в 1,08 доллара за евро. Столь стремительный рост европейской валюты последний раз наблюдался два года назад.
Многие аналитики теперь отказываются от прогноза паритета между валютной парой евро/доллар. Зато появились ожидания, что в ближайшие месяцы евро может подорожать еще на 10% и в итоге достигнуть уровня в 1,2 доллара за евро.
Причин укрепления европейской валюты несколько. Во-первых, рост доходности госдолга делает эти бумаги более привлекательными, а значит и валюта, в которой они номинированы, тоже будет иметь больший спрос.
Рост увеличения государственных заимствований улучшает перспективы европейской экономики. На фоне замедления экономики США европейская валюта начинает выглядеть более интересным активом, чем доллар.
Более спекулятивные факторы – это дальнейшее поведение центрального банка относительно ставок и влияние роста заимствований на инфляцию и государственные расходы. Несмотря на то, что сегодня от ЕЦБ ожидают очередного снижения ставки, вливание новых средств в экономики со стороны государств может вновь негативно отразиться на инфляции, что вынудит центробанк изменить прогнозы относительно ставок. Это, в свою очередь, поддержит рост европейской валюты.
Euribor перестал снижаться
Очевидно, что все эти изменения не могли не отразиться на межбанковской ставке Euribor, к которой привязано большое число кредитов, в частности жилищные займы.
За последние два дня ставка выросла до 2,353 и вернулась туда, где была в конце прошлой недели. Она по-прежнему остается на самых низких уровнях за более чем два последних года благодаря снижению ставок ЕЦБ, однако рост заимствования на рынке госдолга затронул и Euribor.
Межбанковская ставка в первую очередь реагирует на решения ЕЦБ, однако происходящее на рынке госдолга также в некоторой степени может влиять и на Euribor. В частности, более привлекательная доходность госдолга может сократить ликвидность на межбанковском рынке, что в итоге может сказаться и на Euribor.
Более того, если сработает сценарий, при котором рост экономики приведет к увеличению инфляции, то изменение политики ЕЦБ, несомненно, приведет к росту и Euribor.
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