Назад 06.03.25, 13:09 Новый кризис на долговом рынке Европы Рынок европейского госдолга переживает свои худшие времена за последние десятилетия. Евро подскочил в цене, Euribor также приостановил свое снижение.

Доходность государственных облигаций большинства европейских стран достигла уровня кризиса 2011 года. Foto: Pixabay

Доходность немецких государственных «бундов» в среду совершила резкий скачок – рост доходности 10-летних бумаг составил за один день более 30 базисных пунктов.

Последний раз столь большое однодневное изменение на рынке немецкого госдолга наблюдалось лишь в марте 1990-го года, когда Западная и Восточная Германия готовились к воссоединению.

Рост доходности коснулся всех государственных бумаг Европейского Союза. Так как доходность облигаций движется в противоположном направлении от цены этих бумаг, то происходящее означает, что рынок распродает долговые государственные бумаги.

Рост увеличения государственных заимствований улучшает перспективы европейской экономики. На фоне замедления экономики США европейская валюта начинает выглядеть более интересным активом, чем доллар.

Более спекулятивные факторы – это дальнейшее поведение центрального банка относительно ставок и влияние роста заимствований на инфляцию и государственные расходы. Несмотря на то, что сегодня от ЕЦБ ожидают очередного снижения ставки, вливание новых средств в экономики со стороны государств может вновь негативно отразиться на инфляции, что вынудит центробанк изменить прогнозы относительно ставок. Это, в свою очередь, поддержит рост европейской валюты.

Euribor перестал снижаться

Очевидно, что все эти изменения не могли не отразиться на межбанковской ставке Euribor, к которой привязано большое число кредитов, в частности жилищные займы.

За последние два дня ставка выросла до 2,353 и вернулась туда, где была в конце прошлой недели. Она по-прежнему остается на самых низких уровнях за более чем два последних года благодаря снижению ставок ЕЦБ, однако рост заимствования на рынке госдолга затронул и Euribor.

Межбанковская ставка в первую очередь реагирует на решения ЕЦБ, однако происходящее на рынке госдолга также в некоторой степени может влиять и на Euribor. В частности, более привлекательная доходность госдолга может сократить ликвидность на межбанковском рынке, что в итоге может сказаться и на Euribor.

Более того, если сработает сценарий, при котором рост экономики приведет к увеличению инфляции, то изменение политики ЕЦБ, несомненно, приведет к росту и Euribor.