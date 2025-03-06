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  • 06.03.25, 13:09

Новый кризис на долговом рынке Европы

Рынок европейского госдолга переживает свои худшие времена за последние десятилетия. Евро подскочил в цене, Euribor также приостановил свое снижение.
Доходность государственных облигаций большинства европейских стран достигла уровня кризиса 2011 года.
  • Доходность государственных облигаций большинства европейских стран достигла уровня кризиса 2011 года. Foto: Pixabay
Доходность немецких государственных «бундов» в среду совершила резкий скачок – рост доходности 10-летних бумаг составил за один день более 30 базисных пунктов.
Последний раз столь большое однодневное изменение на рынке немецкого госдолга наблюдалось лишь в марте 1990-го года, когда Западная и Восточная Германия готовились к воссоединению.
Рост доходности коснулся всех государственных бумаг Европейского Союза. Так как доходность облигаций движется в противоположном направлении от цены этих бумаг, то происходящее означает, что рынок распродает долговые государственные бумаги.
Причина заключается в увеличении расходов ЕС, в частности на план перевооружения Европы ReArm в размере 800 млрд евро. Германия также отказалась от потолка госдолга, чтобы получить возможность привлекать капитал на долговом рынке.
Доходность 30-летних бумаг Франции, второй после Германии экономики Европы, перевалила отметку в 4%, так как, помимо общей распродажи на рынке, дополнительное давление на французские бумаги оказывают общий высокий госдолг страны, большой дефицит бюджета, а также общая политическая напряженность в стране.
В ожидании увеличения притока предложений на рынок со стороны эмитентов, инвесторы теперь хотят за свой капитал более высокую доходность, что и привело к нынешней распродаже на рынке госдолга. Но есть и оптимисты, которые считают, что более высокие государственные траты приведут к оживлению европейской экономики, которая уже несколько лет балансирует на грани рецессии.
Нынешняя доходность по облигациям большинства стран достигла самого высокого уровня с 2011 года, когда в Европе бушевал долговой кризис.
Европейская валюта тоже отреагировала
Рост доходности госдолга указывает, в частности, на то, что в перспективе стоимость заимствования будет оставаться высокой. Это, в свою очередь, уже отразилось на евро, который за два дня вырос почти на 3% и достиг отметки в 1,08 доллара за евро. Столь стремительный рост европейской валюты последний раз наблюдался два года назад.
Многие аналитики теперь отказываются от прогноза паритета между валютной парой евро/доллар. Зато появились ожидания, что в ближайшие месяцы евро может подорожать еще на 10% и в итоге достигнуть уровня в 1,2 доллара за евро.
Причин укрепления европейской валюты несколько. Во-первых, рост доходности госдолга делает эти бумаги более привлекательными, а значит и валюта, в которой они номинированы, тоже будет иметь больший спрос.

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Рост увеличения государственных заимствований улучшает перспективы европейской экономики. На фоне замедления экономики США европейская валюта начинает выглядеть более интересным активом, чем доллар.
Более спекулятивные факторы – это дальнейшее поведение центрального банка относительно ставок и влияние роста заимствований на инфляцию и государственные расходы. Несмотря на то, что сегодня от ЕЦБ ожидают очередного снижения ставки, вливание новых средств в экономики со стороны государств может вновь негативно отразиться на инфляции, что вынудит центробанк изменить прогнозы относительно ставок. Это, в свою очередь, поддержит рост европейской валюты.
Euribor перестал снижаться
Очевидно, что все эти изменения не могли не отразиться на межбанковской ставке Euribor, к которой привязано большое число кредитов, в частности жилищные займы.
За последние два дня ставка выросла до 2,353 и вернулась туда, где была в конце прошлой недели. Она по-прежнему остается на самых низких уровнях за более чем два последних года благодаря снижению ставок ЕЦБ, однако рост заимствования на рынке госдолга затронул и Euribor.
Межбанковская ставка в первую очередь реагирует на решения ЕЦБ, однако происходящее на рынке госдолга также в некоторой степени может влиять и на Euribor. В частности, более привлекательная доходность госдолга может сократить ликвидность на межбанковском рынке, что в итоге может сказаться и на Euribor.
Более того, если сработает сценарий, при котором рост экономики приведет к увеличению инфляции, то изменение политики ЕЦБ, несомненно, приведет к росту и Euribor.
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