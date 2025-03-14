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  • 14.03.25, 11:41

Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов

Несмотря на то, что концерн Tallink Grupp в этом году обошел балтийские и финские биржевые компании по дивидендной доходности, его объемы перевозок продолжают снижаться, что вызывает у инвесторов опасения за финансовое состояние компании.
Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов
  • Foto: Andras Kralla
«Если сегодня, работая в сфере логистики, я хочу отправить грузовик через залив, то у Tallink всегда есть свободные места, а у их конкурентов чаще всего попадаешь в лист ожидания», – сообщил представитель одной из транспортных компаний в комментарии для Äripäev. По его наблюдениям, у Tallink становится все меньше как грузоперевозчиков, так и пассажиров, и возникает вопрос: стоит ли вообще ждать для компании светлого будущего?
Результаты Tallink действительно свидетельствуют о спаде, однако глубокий анализ цифр показывает, что главная проблема кроется в количестве судов – их слишком много.
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