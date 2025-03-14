Опасения за Tallink растут: наблюдатели советуют продать несколько судов
Несмотря на то, что концерн Tallink Grupp в этом году обошел балтийские и финские биржевые компании по дивидендной доходности, его объемы перевозок продолжают снижаться, что вызывает у инвесторов опасения за финансовое состояние компании.
«Если сегодня, работая в сфере логистики, я хочу отправить грузовик через залив, то у Tallink всегда есть свободные места, а у их конкурентов чаще всего попадаешь в лист ожидания», – сообщил представитель одной из транспортных компаний в комментарии для Äripäev. По его наблюдениям, у Tallink становится все меньше как грузоперевозчиков, так и пассажиров, и возникает вопрос: стоит ли вообще ждать для компании светлого будущего?
Результаты Tallink действительно свидетельствуют о спаде, однако глубокий анализ цифр показывает, что главная проблема кроется в количестве судов – их слишком много.
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Компания Tallink, которая этой весной резко подняла цены на грузовые билеты, потеряла значительную долю рынка. Стоимость билета в одну сторону у компании в среднем на 80 евро выше, чем у конкурентов, и автоперевозчики стараются максимально избегать Tallink.
Автоперевозчики недовольны резким повышением цен со стороны Tallink и все чаще выбирают конкурентов компании. При этом руководитель Tallink Пааво Пыгене подчеркнул, что стоимость билетов на линии Таллинн-Хельсинки за пять лет выросла на 5%, тогда как инфляция увеличилась на 40,8%, а топливо для Tallink подорожало на 60%.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.