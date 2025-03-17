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  • 18.03.25, 09:33

Общее собрание TKM Grupp утвердило дивиденды

В понедельник на общем собрании акционеров TKM Grupp были утверждены выплачиваемые дивиденды в размере 26,5 миллиона евро. Крупнейший акционер получит большую часть этой суммы.
Председатель совета наблюдателей Юри Кяо (справа) сказал, что компания скорее ожидает экономического роста, чтобы нанимать новых сотрудников.
  • Председатель совета наблюдателей Юри Кяо (справа) сказал, что компания скорее ожидает экономического роста, чтобы нанимать новых сотрудников. Foto: Andras Kralla
Нераспределенная прибыль компании на конец прошлого года составляла 130,5 миллиона евро. Было принято решение выплатить дивиденды в размере 0,65 евро на акцию. Годом ранее дивиденды были выше – 0,72 евро на акцию, что в общей сложности составило 29,3 миллиона евро.
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