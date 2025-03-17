Общее собрание TKM Grupp утвердило дивиденды

Председатель совета наблюдателей Юри Кяо (справа) сказал, что компания скорее ожидает экономического роста, чтобы нанимать новых сотрудников. Foto: Andras Kralla
Нераспределенная прибыль компании на конец прошлого года составляла 130,5 миллиона евро. Было принято решение выплатить дивиденды в размере 0,65 евро на акцию. Годом ранее дивиденды были выше – 0,72 евро на акцию, что в общей сложности составило 29,3 миллиона евро.
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Начавшаяся неделя предоставит инвесторам возможность лично присутствовать на общем собрании акционеров TKM Grupp и встретиться с руководством компании. Также ожидаются несколько решений, которые могут повлиять на макроэкономическую картину.
Правительство одобрило поправки к закону, согласно которым в Эстонии внедряется соответствующая директива Европейского союза с целью улучшения гендерного баланса в руководстве крупных биржевых компаний.
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.