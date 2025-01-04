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  • 04.01.25, 14:37

Юри Кяо – о росте экономики: хуже уже не будет

В этом году экономический рост Эстонии маловероятен, поскольку налоговые повышения откладывают его. Это также удлиняет период застоя, заявил крупный предприниматель Юри Кяо.
Один из владельцев и член правления NG Investeeringud Юри Кяо подчеркнул, что предпринимателям по-прежнему следует сохранять оптимизм.
  • Один из владельцев и член правления NG Investeeringud Юри Кяо подчеркнул, что предпринимателям по-прежнему следует сохранять оптимизм. Foto: Raul Mee
Тем не менее, Кяо уверен, что экономика Эстонии в любом случае покажет лучшие результаты, чем в прошлом году, и ситуация больше не будет ухудшаться. «Роста пока не будет, но станет лучше», – сказал он.

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