Юри Кяо – о росте экономики: хуже уже не будет

Один из владельцев и член правления NG Investeeringud Юри Кяо подчеркнул, что предпринимателям по-прежнему следует сохранять оптимизм. Foto: Raul Mee
Тем не менее, Кяо уверен, что экономика Эстонии в любом случае покажет лучшие результаты, чем в прошлом году, и ситуация больше не будет ухудшаться. «Роста пока не будет, но станет лучше», – сказал он.
Если в Таллинне и Тарту покупательная способность потребителей стабилизировалась, а рост зарплат способствовал ее восстановлению, то в Центральной, Южной и Восточной Эстонии люди стали меньше покупать даже продукты питания, не говоря уже о других товарах, констатирует исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.