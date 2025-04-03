Назад 03.04.25, 16:08 Вкус биржи: будет хуже. Трамп освободил рынки от роста? Трамп разблокировал новый уровень и ввел санкции против 90 стран мира. Что теперь будет? И почему правильный ответ – «ничего хорошего»?

Вижу цель – не вижу препятствий. Дональд Трамп настаивает на пошлинах несмотря на критику. Foto: Майкл Бронштейн / ZUMA Press Wire / Scanpix

К сожалению, в этом выпуске не смог принять участие трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.

Фуад, возвращайся! Видишь, что творится: пока ты там прохлаждаешься, Трамп ввел санкции против половины мира! Думаешь, при тебе решился бы?

Но пока мы ожидаем возвращения Фуада, во «Вкусе биржи» прекраснейшим образом выступил инвестор и биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов! С ним-то мы и порешали судьбы мира и проанализировали, к чему приведут реформы Трампа. Кстати, вы в курсе, что все, что происходит – музыка для ушей инвесторов на долговых рынках (хоть и краткосрочно)?

Но что теперь будет с американской экономикой? На рынках и так были ничего не понятно (но очень интересно), а теперь определенность исчезла совсем. Где ваши горизонты? И есть ли на что ориентироваться инвестору? Почему все настолько плохо, что даже шортить может оказаться опасным?

У Илона есть какая-то тактика, и он ее придерживается. Но тактика плохая.

Маск прав, когда говорит, что госдолг США зашкаливает, и страна вот-вот в нем захлебнется (почему – объяснит Дмитрий Фефилов). Но то, КАК он пытается сократить расходы, – смеялись всей маршруткой. Почему ВЕЛИЧАЙШИЙ скорее выступает в роли разрушителя, нежели счетовода?

Наступают темные времена – пора стричь купоны? В прямом смысле: покупаешь государственные казначейские облигации США и стрижешь. Почему нынешний зомби-апокалипсис – это позитив (правда, временный) для долгового рынка?

Наша биржа – унылая давно? Или же у эстонского рынка открылось второе дыхание благодаря нестабильности, бурной деятельности Трампа, общеевропейскому подъему и… уходу с рынка Enefit Green? Что происходит?! Кстати: вы в курсе, что эстонский рынок круче датского?

На долговом рынке есть индикатор, показывающий, что все может грохнуться в любой момент. Что это за индикатор?

Форекс-брокеры покупают себе двадцатый Феррари? Ну, или продают (чтобы закрыть долги)? Чем чревата высокая нынче волатильность? И почему падает доллар?

Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».