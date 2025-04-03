Вкус биржи: будет хуже. Трамп освободил рынки от роста?

Вижу цель – не вижу препятствий. Дональд Трамп настаивает на пошлинах несмотря на критику. Foto: Майкл Бронштейн / ZUMA Press Wire / Scanpix
К сожалению, в этом выпуске не смог принять участие трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуад Расулов.
Фуад, возвращайся! Видишь, что творится: пока ты там прохлаждаешься, Трамп ввел санкции против половины мира! Думаешь, при тебе решился бы?
Но пока мы ожидаем возвращения Фуада, во «Вкусе биржи» прекраснейшим образом выступил инвестор и биржевой редактор «Деловых ведомостей» Дмитрий Фефилов! С ним-то мы и порешали судьбы мира и проанализировали, к чему приведут реформы Трампа. Кстати, вы в курсе, что все, что происходит – музыка для ушей инвесторов на долговых рынках (хоть и краткосрочно)?
Но что теперь будет с американской экономикой? На рынках и так были ничего не понятно (но очень интересно), а теперь определенность исчезла совсем. Где ваши горизонты? И есть ли на что ориентироваться инвестору? Почему все настолько плохо, что даже шортить может оказаться опасным?
У Илона есть какая-то тактика, и он ее придерживается. Но тактика плохая.
Маск прав, когда говорит, что госдолг США зашкаливает, и страна вот-вот в нем захлебнется (почему – объяснит Дмитрий Фефилов). Но то, КАК он пытается сократить расходы, – смеялись всей маршруткой. Почему ВЕЛИЧАЙШИЙ скорее выступает в роли разрушителя, нежели счетовода?
Наступают темные времена – пора стричь купоны? В прямом смысле: покупаешь государственные казначейские облигации США и стрижешь. Почему нынешний зомби-апокалипсис – это позитив (правда, временный) для долгового рынка?
Наша биржа – унылая давно? Или же у эстонского рынка открылось второе дыхание благодаря нестабильности, бурной деятельности Трампа, общеевропейскому подъему и… уходу с рынка Enefit Green? Что происходит?! Кстати: вы в курсе, что эстонский рынок круче датского?
На долговом рынке есть индикатор, показывающий, что все может грохнуться в любой момент. Что это за индикатор?
Форекс-брокеры покупают себе двадцатый Феррари? Ну, или продают (чтобы закрыть долги)? Чем чревата высокая нынче волатильность? И почему падает доллар?
Об этом и другом – в свежем выпуске «Вкуса биржи».
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым взяли глобальную высоту: попытались сделать предположение, по каким сценариям будет развиваться фондовый рынок дальше. Хрустального шара нет, теханализ – есть.
Пошлин, на которые президент США Дональд Трамп пообещал отреагировать, не существует. Доказательством того, что торговый партнер притесняет их какими-то правилами, Соединенные Штаты отныне считают дефицит торгового баланса.
Еще в конце прошлого года на рынке заговорили о показателе, который указывал на неминуемое падение. Тогда на фоне роста эти заявления больше походили на паникерство. Однако сегодня ситуация изменилась, а показатель продолжает предвещать недоброе.
Акции датского производителя лекарств Novo Nordisk в моем портфеле под давлением. С одной стороны, президент США Дональд Трамп высказывает угрозы в адрес Гренландии, с другой – плохая готовность самой компании оседлать волну бума.
Виртуальная ярмарка труда и карьеры, которая пройдет с 8 по 10 апреля, является уже не просто местом, куда ищущие работу люди приходят, чтобы познакомиться с возможностями трудоустройства, а мероприятием, на котором сотни предприятий и десятки школ рассказывают о своей деятельности, а планирующие сменить карьеру люди находят новые идеи и получают обзор возможностей подработки или сезонных работ.