Новый сигнал на рынке указывает, что худшее еще может быть впереди
Еще в конце прошлого года на рынке заговорили о показателе, который указывал на неминуемое падение. Тогда на фоне роста эти заявления больше походили на паникерство. Однако сегодня ситуация изменилась, а показатель продолжает предвещать недоброе.
В отличие от рынка акций, который более волатилен из-за большого числа розничных инвесторов и индексных инвестиций, на рынке мусорных облигаций вращается больше так называемых «умных денег». Поэтому сигналы, которые подает долговой рынок, обычно расценивают как более точные. Foto: Pixabay
С целью немного заглянуть в будущее рынок использует большой набор различных сигналов, которые в прошлом демонстрировали потенциал заблаговременно предупреждать инвесторов о грядущих рисках. Одним из таких сигналов является разница или спред между доходностью мусорного и государственного долгов (junk credit spread).
В хорошие периоды инвесторы готовы брать на себя более высокий риск за меньшую премию. Поэтому ради дополнительных процентов дохода они смелее увеличивают свои инвестиции в высокодоходные или мусорные, более рискованные облигации. В то же время надёжные активы, такие как государственные облигации, из-за своей невысокой доходности в такие моменты пользуются меньшим спросом. Из-за этого разница доходности мусорного и государственного долга сокращается.
На конец февраля эта разница была ниже 3%, что с исторической точки зрения очень узкий спред. Более того, на этом уровне соотношение сохранялось более трех кварталов, что в последний раз наблюдалось лишь в мае 2007 года, незадолго до начала финансового кризиса.
На сегодняшний день диапазон увеличился до 3,5%, что стало реакцией на политику президента США Дональда Трампа. На это рынок акций также отреагировал большой просадкой.
С начала марта аналитики начали менять прогнозы, и сейчас Goldman Sachs ожидает, что к третьему кварталу этого года спред может достигнуть 4,4%. Ранее предполагалось, что спред сохранится на уровне 2,95%.
Но даже несмотря на эту небольшую коррекцию, диапазон продолжает оставаться на исторически низком уровне. Например, в конце 2008 года, в разгар кризиса, разница отношения доходности мусорного к государственному долгу достигала 22%.
При этом ситуация на долговом рынке может оказаться еще хуже. Дополнительные риски скрываются на рынке частного кредитования, который за последние годы вырос до размеров рынка мусорных облигаций. Однако в отличие от регулируемого рынка облигаций частное кредитование более скрытый от глаз рынок, а значит его риски остаются менее понятны и предсказуемы.
В случае, если ситуация в экономике США начнет ухудшаться, это неминуемо отразится на рынке облигаций, и первыми как самые рискованные пострадают мусорные бумаги. В свою очередь это сделает заимствование и рефинансирование долгов еще более дорогим для компаний с низким рейтингом, которые в периоды экономического спада и так являются наиболее уязвимыми. Это в сумме может повлечь за собой череду банкротств.
Может, в этот раз все по-другому
Тем не менее, нынешний небольшой спред говорит о том, что рынок, хоть и скорректировал риски в марте, однако по-прежнему не ожидает серьезной угрозы.
Специалисты связывают это в том числе и с тем, что объемы рынка мусорных облигаций за последние годы сокращаются, тогда как частное кредитование, наоборот, растет.
Более рискованные эмитенты, чтобы быть менее стесненными регуляциями, отдают предпочтение частному кредитованию, где больше пространства для переговоров с инвесторами об условиях займа. Благодаря тому, что эти риски перекочевывают в частный сегмент, качество рынка мусорных облигаций улучшается, что может служить одним из объяснений нынешних узких спредов.
В то же время уход рискованных игроков с рынка облигаций снижает предложение мусорных бумаг, что, в свою очередь, влияет на спрос, благодаря которому цена на такие бумаги растет, а это снижает их доходность и в итоге - спред.
Важно учесть и то, что на рынке государственных облигаций за последние годы тоже произошли большие изменения. Во-первых, рейтинговые агентства понизили рейтинг или прогноз по американскому долгу. Это было обусловлено фискальной политикой страны и дефицитом госбюджета, что в результате привело к росту задолженности США. Вдобавок обещания Трампа, как ожидается, ситуацию скорее усугубят. Все это вынуждает инвесторов требовать более высокой премии за покупку гособлигаций, что увеличивает их доходность и сокращает разницу с мусорными облигациями.
Суммарно эти факторы полностью или частично объясняют исторически низкий спред между двумя видами облигаций.
И тем не менее, примеры коррекций на рынке акций в 2022-м и марте этого года показали, что несмотря на эти большие изменения рынок мусорных облигаций сохранил свои прежние свойства – инвесторы быстро выходят из рискованного долга, если предчувствуют неладное.
И если нынешний растущий спред сохранит свою траекторию, то худшее для рынка акций, как и многих других активов на рынке, еще впереди.
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