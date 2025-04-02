Назад 03.04.25, 07:00 Новый сигнал на рынке указывает, что худшее еще может быть впереди Еще в конце прошлого года на рынке заговорили о показателе, который указывал на неминуемое падение. Тогда на фоне роста эти заявления больше походили на паникерство. Однако сегодня ситуация изменилась, а показатель продолжает предвещать недоброе.

В отличие от рынка акций, который более волатилен из-за большого числа розничных инвесторов и индексных инвестиций, на рынке мусорных облигаций вращается больше так называемых «умных денег». Поэтому сигналы, которые подает долговой рынок, обычно расценивают как более точные. Foto: Pixabay

С целью немного заглянуть в будущее рынок использует большой набор различных сигналов, которые в прошлом демонстрировали потенциал заблаговременно предупреждать инвесторов о грядущих рисках. Одним из таких сигналов является разница или спред между доходностью мусорного и государственного долгов (junk credit spread).

В хорошие периоды инвесторы готовы брать на себя более высокий риск за меньшую премию. Поэтому ради дополнительных процентов дохода они смелее увеличивают свои инвестиции в высокодоходные или мусорные, более рискованные облигации. В то же время надёжные активы, такие как государственные облигации, из-за своей невысокой доходности в такие моменты пользуются меньшим спросом. Из-за этого разница доходности мусорного и государственного долга сокращается.

На конец февраля эта разница была ниже 3%, что с исторической точки зрения очень узкий спред. Более того, на этом уровне соотношение сохранялось более трех кварталов, что в последний раз наблюдалось лишь в мае 2007 года, незадолго до начала финансового кризиса.

На сегодняшний день диапазон увеличился до 3,5%, что стало реакцией на политику президента США Дональда Трампа. На это рынок акций также отреагировал большой просадкой. С начала марта аналитики начали менять прогнозы, и сейчас Goldman Sachs ожидает, что к третьему кварталу этого года спред может достигнуть 4,4%. Ранее предполагалось, что спред сохранится на уровне 2,95%. Но даже несмотря на эту небольшую коррекцию, диапазон продолжает оставаться на исторически низком уровне. Например, в конце 2008 года, в разгар кризиса, разница отношения доходности мусорного к государственному долгу достигала 22%. При этом ситуация на долговом рынке может оказаться еще хуже. Дополнительные риски скрываются на рынке частного кредитования, который за последние годы вырос до размеров рынка мусорных облигаций. Однако в отличие от регулируемого рынка облигаций частное кредитование более скрытый от глаз рынок, а значит его риски остаются менее понятны и предсказуемы. В случае, если ситуация в экономике США начнет ухудшаться, это неминуемо отразится на рынке облигаций, и первыми как самые рискованные пострадают мусорные бумаги. В свою очередь это сделает заимствование и рефинансирование долгов еще более дорогим для компаний с низким рейтингом, которые в периоды экономического спада и так являются наиболее уязвимыми. Это в сумме может повлечь за собой череду банкротств. Может, в этот раз все по-другому Тем не менее, нынешний небольшой спред говорит о том, что рынок, хоть и скорректировал риски в марте, однако по-прежнему не ожидает серьезной угрозы. Специалисты связывают это в том числе и с тем, что объемы рынка мусорных облигаций за последние годы сокращаются, тогда как частное кредитование, наоборот, растет. Горячие новости На строительных площадках в Финляндии обманывают иностранцев, в том числе эстонцев Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь Кто больше выигрывает от гибкого трудового договора – работник или работодатель? KM В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Более рискованные эмитенты, чтобы быть менее стесненными регуляциями, отдают предпочтение частному кредитованию, где больше пространства для переговоров с инвесторами об условиях займа. Благодаря тому, что эти риски перекочевывают в частный сегмент, качество рынка мусорных облигаций улучшается, что может служить одним из объяснений нынешних узких спредов.

В то же время уход рискованных игроков с рынка облигаций снижает предложение мусорных бумаг, что, в свою очередь, влияет на спрос, благодаря которому цена на такие бумаги растет, а это снижает их доходность и в итоге - спред.

Важно учесть и то, что на рынке государственных облигаций за последние годы тоже произошли большие изменения. Во-первых, рейтинговые агентства понизили рейтинг или прогноз по американскому долгу. Это было обусловлено фискальной политикой страны и дефицитом госбюджета, что в результате привело к росту задолженности США. Вдобавок обещания Трампа, как ожидается, ситуацию скорее усугубят. Все это вынуждает инвесторов требовать более высокой премии за покупку гособлигаций, что увеличивает их доходность и сокращает разницу с мусорными облигациями.

Суммарно эти факторы полностью или частично объясняют исторически низкий спред между двумя видами облигаций.

И тем не менее, примеры коррекций на рынке акций в 2022-м и марте этого года показали, что несмотря на эти большие изменения рынок мусорных облигаций сохранил свои прежние свойства – инвесторы быстро выходят из рискованного долга, если предчувствуют неладное.

И если нынешний растущий спред сохранит свою траекторию, то худшее для рынка акций, как и многих других активов на рынке, еще впереди.