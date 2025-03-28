Делов-то: Рийгикогу с водой выплескивает целые ясли, пока мировое сообщество впадает в детство

Лишение граждан третьих стран права голоса в Эстонии, скандалы вокруг нарушения протоколов безопасности в высших эшелонах власти США и другие темы недели в студии обсуждают главный редактор ДВ Олеся Лагашина, журналисты ДВ Ярослав Тавгень и Алексей Шишкин.
- Есть мнение, что лишение серопаспортников избирательных прав было направлено против Центристской партии. Но не оказалось ли, что это решение, наоборот, усилит поддержку центристов и ослабит электорат (еще недавно) правящих партий? Foto: Алена Ценно
На сей раз в Рийгикогу случилось чудо: депутаты приняли решение почти единогласно. Граждане третьих стран и держатели серых паспортов больше не смогут голосовать на муниципальных выборах. В последний раз «серые» пойдут к урнам в 2025 году. Укрепит ли это решение безопасность Эстонии? Даже в студии мнения разделились.
Пока в синем зале на Тоомпеа царит редкое единодушие, мэры-социал-демократы в Таллинне и Нарве как будто негодуют: мол, решение недальновидное, и общество лишь разделяет еще больше. Но насколько искреннее это недовольство позицией однопартийцев? Может быть, это лишь попытка не потерять хотя бы последние «русские» голоса?
Тем временем в другом конце мира в центре внимания – американский секретный чат, в который нечаянно позвали главреда The Atlantic. В итоге редактор Джеффри Голдберг узнал, когда и где будут бомбить Йемен, одновременно с высшими чинами американской администрации. Скандал с утечкой данных поднимает вопросы: что происходит с управлением в США? Это временная неразбериха или системная проблема? И как она влияет на надежность Штатов как союзника?
Eesti Energia решила выкупить акции Enefit Green и вывести компанию с биржи. Что это – политики берут ответственность за прежние неудачные решения или, наоборот, стремятся замести неудачи под ковер? Ведь долгов у компании на 1,2 миллиарда, резерв – 193 миллиона.
Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».
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