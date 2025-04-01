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  • 01.04.25, 09:28

Во сколько Enefit Green обошлась биржевая блажь

Так как Enefit Green планирует в скором времени покинуть биржу, все расходы, которые были связаны с этой затеей, сегодня уже можно довольно точно подсчитать. Получилось дорого и бестолково.
По словам Ааво Кярмаса, бывшего руководителя Enefit Green, расходы на IPO себя оправдывали. Однако за весь период пребывания компании на бирже она несла и другие расходы, сумма которых оказалась весьма приличной. Это тоже можно было бы оправдать, если бы не одно «но».
  • По словам Ааво Кярмаса, бывшего руководителя Enefit Green, расходы на IPO себя оправдывали. Однако за весь период пребывания компании на бирже она несла и другие расходы, сумма которых оказалась весьма приличной. Это тоже можно было бы оправдать, если бы не одно «но». Foto: Andras Kralla
IPO Enefit Green является самым дорогим в истории Таллиннской биржи. По словам тогдашнего руководителя предприятия Ааво Кярмаса, IPO в принципе является недешевым способом привлекать капитал. Вдобавок расходы Enefit Green увеличились из-за ковидного кризиса и затянувшегося из-за этого выхода на биржу.
Изначально в проспекте расходы планировались в пределах 7,97 млн евро, однако из-за того, что объем предложения был увеличен, финальная цифра оказалась другой.
В итоге, по словам Кярмаса, расходы на IPO составили 5,5% от объема привлеченного капитала в 175 млн евро – то есть 9,6 млн евро. Цена, как тогда считал Кярмас, была в приемлемом диапазоне.
Если же заглянуть в отчет самого предприятия за 2021 год, то в графе капитализированных расходов, как и в отчете о денежных потоках, расходы на IPO составили 5,2 млн евро.
До конца не понятно, что стало с остальной суммой расходов – их могло покрыть материнское предприятие Eesti Energia или же эти расходы не являлись капитализированными, и поэтому были учтены как прочие расходы Enefit Green.
Как бы там ни было, фиксированный расход по привлечению 175 млн привлеченного капитала составил 5,5%. Но это лишь малая часть затрат, связанная с этим по факту займом.
Обслуживание «займа»
Из общего числа 264 276 232 акций инвесторы получили 60 344 827 акций или 22,8%.
Несмотря на то, что объем привлеченных средств составил 175 млн евро, Enefit Green из этих денег получил 100 млн, другая часть суммы ушла Eesti Energia.
За почти четыре года, что Enefit Green на бирже, предприятие выплатило дивидендов на сумму 0,464 евро на акцию. Из этого следует, что миноритарным акционерам было выплачено 28 млн евро.
От привлеченных 175 млн это составляет 16% за весь период, если, конечно, Enefit Green не выплатит еще раз дивиденды за 2024 год, что, однако, очень маловероятно.

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Получается, что в среднем обслуживание полученных от инвесторов денег обходилось предприятию в среднем по 4,5% в год, с учетом, что на сегодняшний день Enefit Green котируется на бирже три с половиной года.
Большой расход в виде премии
Однако несмотря на и без того дорогие деньги инвесторов, предприятие планирует доплатить своим акционерам сверху и выкупить у них акции с премией.
С учетом цены IPO (2,9 евро), по которой предприятие эти акции продало в 2021 году, и нынешней цены предложения (3,4 евро), разница составляет 0,5 евро на акцию. Таким образом дополнительный расход составит 30,2 млн евро.
От привлеченных 175 млн это составляет чуть более 17%.
Биржевая блажь стоит дорого
Если сложить все расходы, которые были связаны с выходом, присутствием и уходом Enefit Green с биржи, то получится почти 68 млн евро, что составляет около 38,7% от полученных от инвесторов 175 млн евро. То есть по 11% в год.
За тот же период годовая ставка по банковским кредитам предприятия варьировалась от 1,44% в 2021 году до 3,9% в 2024. То есть обычный кредит обошелся бы в 4 раза дешевле.
Разумеется, собственный капитал и банковские кредиты – разные деньги, и приведенные выше расчеты расходов Enefit Green были бы некорректными, если бы не одно «но».
Предприятие решило уйти с биржи, а значит, все те дополнительные плюсы и цели выхода госпредприятия на биржу, о которых много говорили в период IPO, более не имеют значения. Поэтому 175 миллионов привлеченного капитала, по сути, оказались просто очень дорогим займом.
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