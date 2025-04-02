Назад 02.04.25, 09:42 Дурейко – о делистинге Enefit Green: у нас не было другого выбора Чтобы восстановить инвестиционный потенциал концерна, у Eesti Energia нет другого выхода, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green, заявил глава Eesti Energia Андрус Дурейко, чьи слова передает rus.err.ee.

Глава Eesti Energia Андрус Дурейко. Foto: Liis Treimann

Выступая в передаче Esimene stuudio на канале ETV, Дурейко пояснил, что выход Enefit Green на биржу нужно рассматривать с учетом того времени, и что это решение принесло определенную выгоду.

«Деньги, вложенные малыми инвесторами, позволили создать крупнейший на сегодня портфель ветроэнергетики в странах Балтии. Энергетический рынок быстро изменился, и Eesti Energia должна реагировать на эти изменения, чтобы мы могли продолжать делать инвестиции и наращивать доходность вложенных средств», – рассказал он.

Дурейко отметил, что деньги, привлеченные в связи с выходом на биржу Enefit Green, были вложены в производство возобновляемой энергии, и в это нужно инвестировать и дальше, но в настоящее время возможности Eesti Energia ограничены.

По его словам, у предприятия нет другого варианта избавиться от ограничений, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green: «Сегодня, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда мы не можем инвестировать дальше, потому что у нас есть ограничения. Но мы хотим избавиться от этих ограничений и продолжать инвестировать. Кроме того, нужны дополнительные управляемые мощности».