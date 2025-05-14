Eesti Energia удалось приобрести большую часть акций Enefit Green
В понедельник, 12 мая, предприятие Eesti Energia завершило добровольный выкуп акций у мелких акционеров Enefit Green, в результате чего доля материнского предприятия Eesti Energia в Enefit Green увеличилась до 97,2 процента.
Принявшие участие в предложении акционеры решили продать Eesti Energia в общей сложности 52 940 905 акций, что составляет примерно 20% от общего числа акций. В рамках предложения о добровольном поглощении акционеры отдали 34 103 распоряжения о продаже, что охватило 88% всех свободно торгуемых акций Enefit Green. В предложении приняли участие все крупные институциональные инвесторы.
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Эстонская энергетическая компания Eesti Energia продолжит выкупать акции Enefit Green еще пять дней. Эксперт объясняет инвесторам, что именно нужно делать и что произойдет, если акционеры не примут предложение прямо сейчас.
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