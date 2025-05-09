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  • 09.05.25, 16:37

Из Enefit Green уходит последний топ-менеджер, выводивший компанию на биржу

Член правления компании Enefit Green Иннар Каасик покинет должность по собственному желанию 7 июня.
Иннар Каасик, член совета директоров, отвечающий за производственную сферу Enefit Green, вскоре покинет эту должность.
  • Иннар Каасик, член совета директоров, отвечающий за производственную сферу Enefit Green, вскоре покинет эту должность.
  • Foto: Андрас Кралла
Членами правления Enefit Green продолжат работу председатель правления Юхан Агурайуя и финансовый директор Арго Раннаметс, следует из биржевого сообщения.
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