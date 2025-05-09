Из Enefit Green уходит последний топ-менеджер, выводивший компанию на биржу

Эстонская энергетическая компания Eesti Energia продолжит выкупать акции Enefit Green еще пять дней. Эксперт объясняет инвесторам, что именно нужно делать и что произойдет, если акционеры не примут предложение прямо сейчас.
Платформа Altero, уже занимающая лидирующую позицию в странах Балтии в области сравнения финансовых услуг, приступила к расширению своей партнерской сети в Эстонии. Теперь Altero может предложить своим клиентам еще больше конкурентоспособных предложений о займе на гибких условиях. На днях к Altero подключились банк Citadele и компания Mogo, предлагающие услуги малого кредитования на эстонском рынке.