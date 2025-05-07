Пять решающих дней для акционеров Enefit Green: что будет, если не принять предложение
Эстонская энергетическая компания Eesti Energia продолжит выкупать акции Enefit Green еще пять дней. Эксперт объясняет инвесторам, что именно нужно делать и что произойдет, если акционеры не примут предложение прямо сейчас.
Если инвестор не принимает предложение, существует риск, что он получит деньги за акции Enefit Green значительно позже. Эксперт объясняет, какие решения существуют, если акционер не принимает предложение от Eesti Energia.
Foto: Liis Treimann
Добровольное предложение о выкупе акций от Eesti Energia действует до 12 мая, а расчеты по акциям, вероятно, будут произведены 16 мая. Eesti Energia предлагает 3,4 евро за акцию.
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Чтобы восстановить инвестиционный потенциал концерна, у Eesti Energia нет другого выхода, кроме как вернуть в свою собственность Enefit Green, заявил глава Eesti Energia Андрус Дурейко, чьи слова передает rus.err.ee.
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