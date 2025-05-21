Назад 21.05.25, 13:17 Балтийскую биржу накрыла волна облигаций: как сделать лучший выбор В то время как рынок наводнен предложениями облигаций в ожидании капитала, освобождающегося после ухода с биржи Enefit Green, эксперт Маттиас Валландер предупреждает об облигационном пузыре.

«Если у человека нет времени или компетенции для самостоятельного анализа, разумнее вложить средства в облигационные фонды», – советует руководитель отдела инвестиций Avaron Asset Management Райн Леэси.

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«Это напоминает мне пузырь с акциями First North на Балтийском рынке в 2021 году – где-то всегда есть пузырь, он просто перемещается между разными классами активов», – прокомментировал нынешнюю ситуацию на Балтийской бирже аналитик и основатель Enlight Research Маттиас Валландер.