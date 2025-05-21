Балтийскую биржу накрыла волна облигаций: как сделать лучший выбор

«Если у человека нет времени или компетенции для самостоятельного анализа, разумнее вложить средства в облигационные фонды», – советует руководитель отдела инвестиций Avaron Asset Management Райн Леэси.
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«Это напоминает мне пузырь с акциями First North на Балтийском рынке в 2021 году – где-то всегда есть пузырь, он просто перемещается между разными классами активов», – прокомментировал нынешнюю ситуацию на Балтийской бирже аналитик и основатель Enlight Research Маттиас Валландер.
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Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.
Финансовая компания IuteCredit вновь вышла к инвесторам с предложением, которое напоминает уже виденное ранее. А именно – Iute заманивает нынешних держателей облигаций премией, чтобы те не торопились уходить, как только наступит срок.
Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.