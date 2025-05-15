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  • KM
  • 15.05.25, 10:18

Everaus Kinnisvara AS предлагает инвесторам облигации с доходностью 11%

Everaus Kinnisvara AS, один из крупнейших застройщиков в Эстонии, 14 мая открыло первую эмиссию облигаций предприятия в форме публичного предложения. Общая стоимость предложения составляет 3 миллиона евро. В случае переподписки объем эмиссии может быть увеличен до 5 млн евро. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 евро, срок погашения – 04.06.2028. Облигации имеют фиксированную процентную ставку 11% годовых, выплаты процентов производятся ежеквартально. Период подписки заканчивается 27 мая.
Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
  • Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.Фотограф: Мария Роосааре
Целью выпуска является укрепление амбиций компании в части роста как в сфере жилой, так и в сфере коммерческой недвижимости, а также привлечение капитала для дополнительного финансирования проектов по развитию недвижимости, достигших стадии строительства. Земля под соответствующие проекты уже приобретена, а строительствоначалось или вот-вот начнется.Выпуск облигаций Everaus Kinnisvara предлагает инвесторам прозрачную возможность стать частью истории успеха компании, предлагающей высокий класс качества.

Дополнительную информацию о размещении облигаций можно найти на сайте Everaus Kinnisvara и на сайте NASDAQ Tallinn.

Разносторонний портфель, диверсифицированные риски

Everaus Kinnisvara – амбициозный застройщик, отмечающий в этом году десятилетие своей деятельности. Компания имеет многолетний опыт создания высококачественной и устойчивойсреды для жизни и бизнеса. Если в 2015 году компания начала свою деятельность как застройщик индивидуальных домов, то сегодня Everaus Kinnisvara является застройщиком с самым разносторонним портфелем, в котором есть многоквартирные, рядные, парные и индивидуальные дома, офисные здания, складские площади, сток-офисы и мини-склады. В то время как проекты в сфере жилой недвижимости предназначены для продажи, коммерческая недвижимость в целях диверсификации рисков разрабатывается в качестве проектов с денежным потоком для сдачи в аренду, и остается в собственности компании.
Компания Everaus Kinnisvara создала общины на площади более 30 гектаров и разрабатывает интегрированные жилые и коммерческие комплексы еще на 70 гектарах. Застройщик активно работает в Эстонии, но планирует расширить начать работать и в Латвии – уже приобретена первая недвижимость в Риге и ведутся подготовительные работы по проекту застройки.
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Сильный рост, прозрачные ценности

Everaus Kinnisvara стала одной из самых быстрорастущих компаний по развитию недвижимости в Эстонии. В портфеле застройщика шесть проектов жилой застройки, включающих более 600 единиц жилья, из которых около 200 находятся в стадии строительства. Портфель коммерческой недвижимости включает в себя более 80 000 м 2торговых площадей, из которых 15 000 м 2либо готовы и сданы в аренду, либо находятся в стадии строительства. Количество проектов в разработке и объем высоки, что отражает способность застройщика к долгосрочному росту.
Серьезное внимание к вопросам энергоэффективности, дизайна и комплексной среды обусловливает высокий интерес как покупателей жилья, так и инвесторов. Высокие стандарты обеспечивают прочную основу для долгосрочного успеха, лояльности клиентов и высокого доверия со стороныинвесторов и других партнеров.Предприятие является законодателем моды и единственным застройщиком в Эстонии, большинство завершенных проектов которого были высоко оценены на конкурсах жилья. Благодаря передовым решениям проекты застройщика не раз получали звание «первого в своем роде».
«Для нас это не просто развитие недвижимости, а формирование среды, в которой люди действительно хотят жить и работать. Привлечение капитала через облигации поможет нам обеспечить устойчивый рост и дальнейшее расширение нашего присутствия», – комментирует Янар Муттик, учредитель и исполнительный директор компании Everaus Kinnisvara.

Доверительное сотрудничество и долгосрочная перспектива

В подписке на облигации могут приять участие как частные, так и институциональные инвесторы из Эстонии, Латвии и Литвы. Консультантами по организации эмиссии выступают Redgate Capital AS и адвокатское бюро TRINITI.
«Средства, привлеченные в результате выпуска облигаций, будут использованы для дополнительного финансирования проектов развития недвижимости. Доведены до стадии строительства два проекта жилой недвижимости – Luige Kodud II и Kindluse Kodu, а также два проекта коммерческой недвижимости – мини-склады Haabersti и расширение коммерческого комплекса Lennuradar. Строительствотрехобъектов уже началось ( Luige, Haaberstiи Kindluse ),», – говорит ЯникаР ooтс, финансовый директор Everaus Kinnisvara.
2024 год стал для компании Everaus Kinnisvara годом значительного роста и финансового укрепления. Консолидированный и прошедший аудит доход от продаж за 2024 год составил 14,6 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 182%. Рост оборота обусловлен в основном продажей объектов жилой недвижимости. Консолидированная и прошедшая аудит чистая прибыль за 2024 год составила 2,9 млн евро. Объем активов группы составил 45,6 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 51%. Рост собственного капитала свидетельствует о высокой рентабельности и устойчивой структуре капитала. По словам исполнительного директора Муттика, в 2025 году компания Everaus Kinnisvara будет продолжать набирать обороты: «Год начался на позитивной ноте, и это дает основания считать, что рынок недвижимости вступил в новый цикл роста. Дальнейший рост экономики и рынка недвижимости будет оставаться умеренным, и рынок по-прежнему будет характеризоваться рядом проблем, однако развитие событий на сегодняшний день позволяет нам с оптимизмом смотреть в нынешний год».
«Инвестиции в Everaus Kinnisvara – это не просто финансовое решение, а поддержка развития устойчивой и качественной среды для жизни и бизнеса. Для нас важно, чтобы сотрудничество с инвесторами было основано на прозрачности и доверии. Это наша первая долговая эмиссия, но мы имеем большой опыт привлечения капитала в рамках сотрудничества с различными частными и институциональными партнерами. Everaus Kinnisvara – открытая компания, которая ценит свое сообщество инвесторов и насчитывает 57 мелких акционеров», – добавляет Муттик.

Ознакомьтесь с условиями публичного предложения облигаций: everaus.ee/en/for-investors

Важная информация: Вы имеете дело с рекламой. Любое решение об инвестировании в облигации Everaus Kinnisvara AS должно основываться на описании предприятия и условиях облигаций, которые не подлежат предварительной проверке или одобрению органами финансового надзора (доступно на сайтах: www.everaus.ee и www.nasdaqbaltic.com). Рекламная информация не является предложением ценных бумаг. Подписка на облигации на многосторонней торговой площадке Nasdaq Tallinn First North не является рекомендацией инвестировать в облигации.
Контактные данные: Яника Р ooтс, финансовый директор Everaus Kinnisvara AS, [email protected]

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