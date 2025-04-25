Назад 25.04.25, 11:01 Инвестор Тоомас: приманка Iute на меня подействовала Финансовая компания IuteCredit вновь вышла к инвесторам с предложением, которое напоминает уже виденное ранее. А именно – Iute заманивает нынешних держателей облигаций премией, чтобы те не торопились уходить, как только наступит срок.

Глядя на финансовые показатели компании, которые постоянно ниже целевых показателей, я мог бы рассмотреть возможность обратного выкупа.

Foto: Liis Treimann

Такое же предложение Iute на самом деле делала и раньше. Два года назад компания сделала предложение держателям облигаций об обмене выпущенных в 2019 году облигаций, срок которых заканчивался в 2023-м. Тогда в сделке участвовала почти половина прежних инвесторов. Меня в их числе тогда не было, так как я уже был среди них с октября 2021 года, когда приобрел 70 облигаций IuteCredit на сумму 7000 евро.