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  • 30.05.25, 08:29

Восстановление таможенных тарифов притормозило биржевой рост

Решение апелляционного суда США о действии таможенных тарифов притормозило рост фондового рынка, вызванный противоположным решением суда низшей инстанции.
Маклер на Нью-йоркской бирже.
  • Маклер на Нью-йоркской бирже.
  • Foto: AFP/Scanpix
Основные американские индексы, начавшие торговый день с уверенного роста, к его завершению потеряли большую часть набранного. Индекс S&P 500 закрылся на 0,4% выше предыдущего дня, Nasdaq прибавил 0,39%, а промышленный индекс Dow Jones — 0,28%.
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