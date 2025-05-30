Восстановление таможенных тарифов притормозило биржевой рост

До очередного увеличения налога с оборота осталось чуть больше месяца. Ничего хорошего от этого не ждут ни предприятия, ни потребители. И, хотя по словам директора Института конъюнктуры, наверняка цены на продукты начнут кусаться уже перед Ивановым днем, жесткая конкуренция в сфере торговли не позволит повысить их больше, чем вырастет налоговая ставка.