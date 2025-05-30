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  • 30.05.25, 08:18

Члены ОПЕК и Россия хотят увеличить добычу нефти

Семь членов ОПЕК и Россия хотят летом увеличить добычу нефти, сообщили источники CNBC.
Как правило, спрос на нефть растет летом, когда люди уезжают в отпуска.
  • Как правило, спрос на нефть растет летом, когда люди уезжают в отпуска.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Объединённые Арабские Эмираты и Россия планируют с июля увеличить добычу нефти на 411 000 баррелей в день. Окончательное решение по этому вопросу будет принято 31 мая, когда будут согласованы официальные объёмы добычи.
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