Апелляционный суд в США временно восстановил пошлины Трампа

Федеральный апелляционный суд в Вашингтоне отменил решение Федерального суда США по международной торговле, который признал пошлины Трампа противоречащими закону, передает DW.
- Президент США Дональд Трамп.
- Foto: Joshua Sukoff
Федеральный апелляционный постановил временно восстановить многие из повышенных тарифов, введенных президентом страны Дональдом Трампом для Китая и других торговых партнеров Соединенных Штатов, сообщили агентство Reuters и газета The New York Times (NYT).
За сутки до этого Федеральный суд США по международной торговле признал пошлины, введенные Дональдом Трампом в отношении других государств, противоречащими закону. Однако администрация Трампа сразу же опротестовала это решение и добилась успеха.
Ранее старший советник Трампа по торговле и производству Питер Наварро объявил, что администрация США будет искать альтернативные пути для введения запланированных пошлин, если оно проиграет судебные иски, поданные в связи с ее торговой политикой. Как уточняет Reuters, последней инстанцией для решения подобных вопросов может стать Верховный суд США. По словам Наварро, переговоры с международными партнерами Вашингтона о новых торговых отношениях продолжатся, независимо от судебных решений.
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Газета NYT называет повышенные пошлины Дональда Трампа в отношении Китая и других стран «одним из самых мощных инструментов в его глобальной торговой войне».
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