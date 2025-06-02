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  • 02.06.25, 14:25

Выход на биржу Primostar оставил инвесторов равнодушными

Компания Primostar предлагала инвесторам до 180 000 акций, из которых была подписана лишь треть. Все акции будут допущены к торгам на бирже.
Торги акциями Primostar Group начнутся 5 июня.
  • Торги акциями Primostar Group начнутся 5 июня.
  • Foto: Liis Treimann
В рамках публичного предложения инвесторам предлагалось до 180 000 акций, однако в результате 290 инвесторов подписались всего на 64 964 акции на сумму 367 046,60 евро, то есть было подписано 36% от предложения.
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