Назад 02.06.25, 14:25 Выход на биржу Primostar оставил инвесторов равнодушными Компания Primostar предлагала инвесторам до 180 000 акций, из которых была подписана лишь треть. Все акции будут допущены к торгам на бирже.

Торги акциями Primostar Group начнутся 5 июня.

Foto: Liis Treimann

В рамках публичного предложения инвесторам предлагалось до 180 000 акций, однако в результате 290 инвесторов подписались всего на 64 964 акции на сумму 367 046,60 евро, то есть было подписано 36% от предложения.