Выход на биржу Primostar оставил инвесторов равнодушными

В рамках публичного предложения инвесторам предлагалось до 180 000 акций, однако в результате 290 инвесторов подписались всего на 64 964 акции на сумму 367 046,60 евро, то есть было подписано 36% от предложения.
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Хотя кибербезопасность становится для компаний всё большим приоритетом, осведомлённость сотрудников об угрозах по-прежнему остаётся довольно низкой. Однако решить эту проблему легче именно работодателю, а не самим работникам, считает исполнительный директор центра вспомогательных средств ITAK Индрек Катушин.